Источник: Переход Зинченко в Арсенал на завершающей стадии

"Арсенал" практически согласовал переход Александра Зинченко. Об этом передает авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн.

По данным источника, "канониры" достигли с украинцем принципиального соглашения касательно четырехлетнего контракта. Трансфер обойдется лондонцами в 30 миллионов фунтов. Еще два будут прописаны бонусом.

???? EXCL: Arsenal finalising move for Oleksandr Zinchenko from Man City after reaching agreement in principle on 4yr contract. Fee £30m + £2m achievable adds & now personal terms in place too. If all goes to plan, medical then sign @TheAthleticUK #MCFC #AFC https://t.co/H1ltVpVjK5

Oleksandr Zinchenko to Arsenal, here we go! Full agreement in place since Friday with Man City for £30m guaranteed fee, personal terms also agreed. Zinchenko, always been keen on re-joining Arteta. ????⚪️???? #AFC



Contract until June 2026, as per @David_Ornstein - medical this week. pic.twitter.com/sVpYpZN2iH