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Арсенал презентовал гостевой комплект формы на новый сезон

Англия
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Эту форму может примерять Александр Зинченко

Арсенал презентовал гостевой комплект формы на новый сезон

Фото: arsenal.com

Новина українською

Лондонский "Арсенал" на официальном сайте представил выездной комплект формы на сезон-2022/23.

Игровая футболка выполнена в черном цвета и посвящена болельщикам клуба по всему миру. Логотипы будут бронзового цвета. Техническим спонсором "канониров" выступила немецкая компания Adidas.

Отмечается, что "Арсенал" сыграет в этом форме 20 июля в товарищеском матче с "Орландо Сити" в рамках предсезонного турне в США. Ранее сообщалось, что лондонский клуб практически согласовал переход украинского игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

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В статье: Арсенал (Лондон)
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Источник:
arsenal.com

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