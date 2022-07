Арсенал презентовал гостевой комплект формы на новый сезон

Лондонский "Арсенал" на официальном сайте представил выездной комплект формы на сезон-2022/23.

Игровая футболка выполнена в черном цвета и посвящена болельщикам клуба по всему миру. Логотипы будут бронзового цвета. Техническим спонсором "канониров" выступила немецкая компания Adidas.

Отмечается, что "Арсенал" сыграет в этом форме 20 июля в товарищеском матче с "Орландо Сити" в рамках предсезонного турне в США. Ранее сообщалось, что лондонский клуб практически согласовал переход украинского игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Ready for the return of away days ✊



What do you think of our new kit, Gooners? ♣️