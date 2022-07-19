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Розовая с синими элементами. Эвертон презентовал новую выездную форму

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Виталий Миколенко получил новую экипировку

Розовая с синими элементами. Эвертон презентовал новую выездную форму

Фото: evertonfc.com

Новина українською

Ливерпульский "Эвертон" презентовал гостевую экипировку, в которой команда будет играть в сезоне-2022/23.

Выездной комплект формы "ирисок" выполнен в розовом цвете и дополнен вставками в виде синих ромбов. Техническим спонсором английского клуба выступила компания Hummel.

Отметим, что в презентации формы взял участие украинский защитник Виталий Миколенко.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
evertonfc.com

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Комментарии (1)
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Lazio1900
19.07.2022 в 11:54
Напомнило Палермо. А Виталий молодец, быстро освоился
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