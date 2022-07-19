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Розовая с синими элементами. Эвертон презентовал новую выездную форму
Виталий Миколенко получил новую экипировку
Фото: evertonfc.com
Ливерпульский "Эвертон" презентовал гостевую экипировку, в которой команда будет играть в сезоне-2022/23.
Выездной комплект формы "ирисок" выполнен в розовом цвете и дополнен вставками в виде синих ромбов. Техническим спонсором английского клуба выступила компания Hummel.
Отметим, что в презентации формы взял участие украинский защитник Виталий Миколенко.
Follow Everton away.— Everton (@Everton) July 19, 2022
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Let's take a closer look...????@hummel1923 pic.twitter.com/11YNWX898Y— Everton (@Everton) July 19, 2022
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