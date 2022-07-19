Розовая с синими элементами. Эвертон презентовал новую выездную форму

Ливерпульский "Эвертон" презентовал гостевую экипировку, в которой команда будет играть в сезоне-2022/23.

Выездной комплект формы "ирисок" выполнен в розовом цвете и дополнен вставками в виде синих ромбов. Техническим спонсором английского клуба выступила компания Hummel.

Отметим, что в презентации формы взял участие украинский защитник Виталий Миколенко.

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???? Introducing our 2022/23 @hummel1923 away kit... — Everton (@Everton) July 19, 2022