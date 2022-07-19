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Тоттенхэм объявил о подписании молодого защитника Мидлсбро
Сумма трансфера составила почти 15 миллиона евро
Фото: tottenhamhotspur
Правый защитник "Мидлсбро" Джед Спенс официально стал игроком "Тоттенхэма".
Контракт с 21-летним англичанином рассчитан до 2027 года, сообщает официальный сайт "шпор". Финансовые условия не уточняются. Однако, согласно данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 14,7 миллиона евро.
Джед является воспитанником "Фулгема", а "Мидлсбро" он принадлежит с 2018-го. В прошлом сезоне он играл в аренде в "Ноттингем Форесте". На его счету 3 гола и 5 ассистов в 46 матчах во всех турнирах.
Спенс выступает за молодежную сборную Англии, в составе которой он дебютировал в марте 2022 года.
It's official ✅— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 19, 2022
Welcome to Spurs, @DjedSpence! pic.twitter.com/Ivgqa02Jr9
???? "A dream come true"@DjedSpence's first interview as a Spurs player ???? pic.twitter.com/3FDdA2eMRM— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 19, 2022
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