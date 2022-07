Тоттенхэм объявил о подписании молодого защитника Мидлсбро

Правый защитник "Мидлсбро" Джед Спенс официально стал игроком "Тоттенхэма".

Контракт с 21-летним англичанином рассчитан до 2027 года, сообщает официальный сайт "шпор". Финансовые условия не уточняются. Однако, согласно данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 14,7 миллиона евро.

Джед является воспитанником "Фулгема", а "Мидлсбро" он принадлежит с 2018-го. В прошлом сезоне он играл в аренде в "Ноттингем Форесте". На его счету 3 гола и 5 ассистов в 46 матчах во всех турнирах.

Спенс выступает за молодежную сборную Англии, в составе которой он дебютировал в марте 2022 года.

