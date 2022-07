Манчестер Сити представил новую красно-черную выездную форму

"Манчестер Сити" на своем сайте представил новую выездную форму на сезон-2022/23.

Экипировка выполнена в красно-черных цветах с диагональными полосами. Это отсылка к форме, когда команда играла в 1969-м году. Похожий дизайн присутствовал на комплекте "горожан", когда они выиграли Кубок Англии в том году, а также в 1970-м - тогда "Сити" завоевал Кубок Лиги и Кубок обладателей кубков.

Техническом спонсором "Манчестер Сити" выступает компания Puma.

Earn your stripes ????❤️ pic.twitter.com/ayqnsL5Mdj

It’s all in the detail ???? pic.twitter.com/DtPqQsFDQ4