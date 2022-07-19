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Манчестер Сити представил новую красно-черную выездную форму
В похожей форме "горожане" играли в 70-х годах
Фото: mancity.com
"Манчестер Сити" на своем сайте представил новую выездную форму на сезон-2022/23.
Экипировка выполнена в красно-черных цветах с диагональными полосами. Это отсылка к форме, когда команда играла в 1969-м году. Похожий дизайн присутствовал на комплекте "горожан", когда они выиграли Кубок Англии в том году, а также в 1970-м - тогда "Сити" завоевал Кубок Лиги и Кубок обладателей кубков.
Техническом спонсором "Манчестер Сити" выступает компания Puma.
Earn your stripes ????❤️ pic.twitter.com/ayqnsL5Mdj— Manchester City (@ManCity) July 19, 2022
It’s all in the detail ???? pic.twitter.com/DtPqQsFDQ4— Manchester City (@ManCity) July 19, 2022
The deepest, sharpest moving images of a Man City kit ever @NASA ????@pumafootball | #ManCity pic.twitter.com/MRQHWNaXNU— Manchester City (@ManCity) July 19, 2022
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