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Манчестер Сити представил новую красно-черную выездную форму

Англия
(1 голосов)

В похожей форме "горожане" играли в 70-х годах

Манчестер Сити представил новую красно-черную выездную форму

Фото: mancity.com

Новина українською

"Манчестер Сити" на своем сайте представил новую выездную форму на сезон-2022/23.

Экипировка выполнена в красно-черных цветах с диагональными полосами. Это отсылка к форме, когда команда играла в 1969-м году. Похожий дизайн присутствовал на комплекте "горожан", когда они выиграли Кубок Англии в том году, а также в 1970-м - тогда "Сити" завоевал Кубок Лиги и Кубок обладателей кубков.

Техническом спонсором "Манчестер Сити" выступает компания Puma.

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В статье: Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.07.2022 в 15:44
Наші хлопці.
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Nevermore (Донецк)
19.07.2022 в 14:53
бандеровская!
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