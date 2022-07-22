Официально. Александр Зинченко перешел в Арсенал

Лондонский "Арсенал" объявил о трансфере украинского защитника/полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко. По данним СМІ, контракт подписан на четыре года. Сумма, которую лондонский клуб заплатил за игрока, не сообщается, однако ранее в СМИ фигурировала цифра в 30 млн. фунтов с возможными бонусами.

Отметим, что Александр Зинченко уже работал с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, когда тот был ассистентом Хосепа Гвардиолы.

25-летний Зинченко покидает Манчестер с репутацией одного из самых целеустремленных и разносторонних игроков клуба. Несмотря на то, что сначала он находился в глубоком запасе "Сити", Александр остался в клубе, хотя и имел другие предложения. В конце концов Гвардиола начал использовать его как левого защитника. Главный тренер не раз отмечал человеческие и профессиональные качества футболиста.

???????? Welcome, Alex ???????? — Arsenal (@Arsenal) July 22, 2022

Всего за "Манчестер Сити" Зинченко сыграл 127 матчей, в которых забил два гола и отдал 12 результативных передач. За шесть лет Александр четырежды становился чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок лиги и однажды Кубок Англии. В 2021-м вместе с "Сити" играл в финале Лиги Чемпионов, в котором уступил "Челси".

"Арсенал" в прошлом чемпионате Англии занял пятое место. Это второй трансфер между лондонским и манчестерским клубами этим летом. Ранее "Арсенал" купил у "Сити" бразильского форварда Габриэля Жезуза. Добавим, что Александр – второй украинец в истории клуба. Ранее за канониров выступал Олег Лужный, который также выигрывал с клубом Премьер-лигу.