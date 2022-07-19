Переход Зинченко в Арсенал - идеальный трансфер для всех сторон

Александр Зинченко сыграл 124 матча за “Манчестер Сити”, выиграл четыре чемпионских титула, пять домашних кубков и играл в финале Лиги чемпионов. Украинец всегда был не только образцовым профессионалом, но и настоящим болельщиком “Манчестер Сити”, бурно празднуя все триумфы и горько переживая неудачи команды.

Для “Сити” Зинченко был важным игроком, на которого всегда можно было положиться , но “горожане” практически каждое лето готовы были расстаться с украинцем за определенную сумму и позиция левого защитника оставалась приоритетной для скаутского департамента “Манчестер Сити”. И наконец нынешним летом “Арсенал” сделал предложение от которого сложно отказаться (30+2 млн фунтов), и Зинченко готов принять новый вызов.

Анализируя ситуацию с возможным трансфером Зинченко в конце июня, мы называли “Арсенал” как наименее вероятное направление для украинца. Однако в футболе все меняется быстро, одна сделка влияет на другую и не прошло и месяца как “Арсенал” вышел с прямым предложением на “Манчестер Сити”.

Второй в списке

Не секрет, что “Арсенал” боролся с “Манчестер Юнайтед” за 24-летнего игрока “Аякса” Лисандро Мартинеса.

Мартинес – футболист с уникальным набором характеристик. “Манчестер Юнайтед” заплатил за аргентинца 55 млн евро и Эрик тен Хаг прежде всего видит его на позиции центрального защитника. Со своим ростом в 175 см Мартинес будет самым низким центрбеком в лиге, и немало английских обозревателей сомневаются, что футболист с такими данными проявит себя в столь физически жесткой лиге как АПЛ. Но Мартинес не так прост, у него одинаково развиты две ноги, он также может сыграть левого защитника, в центре поля, а его игровой интеллект и агрессивность перевешивают фактор невысокого роста.

Именно универсальность Мартинеса, его умение сыграть слева и способность участвовать в построениях атак через центр привлекали Артету и спортивного директора “Арсенала” Эду.

Но готовность “Манчестер Юнайтед” выйти за пределы 50 миллионов фунтов и желание Мартинеса воссоединится с тен Хагом, заставили “Арсенал” перейти ко второму футболисту в списке.

Еще одному технически одаренному универсалу, способному сыграть слева и в центре поля.

Футболисту, прекрасно знакомому Артете по работе в “Манчестер Сити”, футболисту с лидерскими качествами, чемпионски опытом в АПЛ, который, к тому же, дешевле на 20 миллионов. Так “Арсенал” выбрал Александра Зинченко.

Но все же вопрос остается открытым: на какой позиции Артета будет использовать украинского универсала?

Не конкурент, а альтернатива Тирни

Безоговорочно основной левый защитник “Арсенала” – это 25-летний шотландец Киран Тирни. Тирни – классический фулбек во всех смыслах, он способен бегать от флажка к флажку весь матч, он достаточно вертикальный футболист, способный грамотно выполнять свои функции как в атаке, так и в защите.

Проблема в том, что Тирни пропускает слишком много матчей из-за травм. За два сезона в “Арсенале” шотландец пробыл на больничном 293 дня. Во много из-за травмы Тирни в последней трети прошлого сезона “Арсенал” не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.

(Фото – Getty Images/Global Images Ukraine)

Прошлым летом “Арсенал” подписал в “Бенфике” 22-летнего фулбека Тавареша как дублера Тирни. Возможно португалец обладает большим потенциалом, но качественно заменить Тирни в нужный момент ему не удалось. Нервная, рассеянная игра Тавареша стоила “Арсеналу” несколько пропущенных голов, и в одном из матчей Артета заменил 22-летнего фулбека еще до перерыва.

Возможно после перехода Зинченко в “Арсенал” Тавареш отправится в аренду.

Зинченко способен выполнять функции левого защитника далеко не в каждой команде, но стилистически “Арсенал” радикальным образом не отличается от “Сити”. Артета любит игру низом, медленное владение, тщательно продуманные и исполненные комбинации. В матчах, где “Арсенал” будет доминировать, Зинченко может выполнять такую же роль как в “Сити” – он будет освобождать фланг для вингера, а сам смещаться в центральную зону, где будет не только принимать участие в циркуляции мяча, но и сам создавать моменты из полупространств.

В этом контексте Зинченко будет полезен Артете не просто как дублер Тирни, но и футболист для определенных игровых задач. Не стоит забывать, что со следующего сезона в АПЛ возвращается правило пяти замен, что позволит тренерам быть более гибкими в тактическом смысле.

А как же центр поля?

В прошлом сезоне Артета чаще всего использовал две схемы – 4-2-3-1 и 4-3-3. Как бы не располагались футболисты на поле, все же сложно представить себе Зинченко одним из двух пивотов в схеме 4-2-3-1. Для них этих ролей больше подходят Томас Парти и Гранит Джака как основная пара и Мохамед Эльнени и Альберт Самби Локонга в качестве дублеров. Сложно будет пробиться украинцу и на позицию десятки – на нее претендуют Мартин Эдегор, новичок Фабиу Виейра и Эмиль Смит-Роу.

Но если “Арсенал” будет перестраиваться под 4-3-3, у украинца будет больше шансов занять позицию крайнего левого из тройки центрхавов.

Находясь на этой позиции, Зинченко в полной мере сможет проявить свои лучшие качества – развивать атаки из глубины, демонстрировать на тесном полуфланге свою технику паса и видение. Он не будет лишен оборонительных обязанностей, но они будут не в таком объеме, как на позиции левого защитника или опорника.

Конкурентом Зинченко в таком сценарии будет Гранит Джака. Несмотря на скандал с лишением капитанства пару сезонов назад и частые проблемы с дисциплиной, Джака остается одним из лидеров “Арсенала”. Он один из самых опытных игроков в молодой команде Артеты и менеджер “Арсенала” часто положительно отзывается о швейцарском сборнике.

(Фото – Getty Images/Global Images Ukraine)

В сентябре Джаке будет 30 и его контракт действует еще два года. Ничто не указывает на то, что “Арсенал” будет расставаться с швейцарцем, но в долгосрочной перспективе Зинченко может рассматриваться не только как конкурент Джаке, но и потенциально основной футболист на позицию левого хавбека в тройке.

Мотивация

Официальные сообщения о трансферах часто сопровождаются характеристиками главного тренера о новом футболисте, и когда “Арсенал” объявит о переходе Зинченко, возможно Артета объяснит, почему он выбрал украинца и какая ему уготована роль в команде.

Как мы видим, пока сложно сказать, где будет играть Зинченко в “Арсенале” и как часто.

Если Зинченко не обещали место в стартовом составе “канониров”, почему же он решил сменить клуб?

“Манчестер Сити” самая мощная команда в лиге, а “Арсенал” уже пять лет не может пробиться в Лигу чемпионов. Не проще ли остаться в “Сити”, продолжать выигрывать трофеи каждый год и познавать футбол вместе с Гвардиолой?

В понедельник, 18 июля, Зинченко дал небольшое интервью официальному сайту “Манчестер Сити”, где рассказал о подготовке к новому сезону. Как будто никакого трансфера не будет.

(Фото: mancity.com/Автор - невідомий)

Но вероятно Зинченко понимает, что в “Манчестер Сити” он достиг потолка. В “Сити” любят и ценят украинца, но не скрывают своего намерения купить нового левого защитника. Центр поля “горожан” для Зинченко был, кроме пары редких случаев, закрыт всегда.

Переход в “Арсенал” не будет культурным шоком для украинца. Здесь его встретит старый знакомый Артета, ранее из Манчестера в Лондон отправился и Габриэл Жезус. “Арсенал” старается играть в техничный футбол и Зинченко будет использоваться по назначению. Кроме того, он переходит в “Арсенал” в статусе четырехкратного чемпиона Англии и во многом будет примером для своих новых одноклубников. В момент трансфера Зинченко в “Сити” из “Уфы”, мало кто мог предположить, что он через пять лет выйдет в старте команды в финале Лиги чемпионов, что его выход на замену в последнем туре станет определяющим в четвертом чемпионском титуле “Сити” за пять сезонов.

Зинченко не только умный и искусный футболист, но и настоящий боец, лидер, и “Арсеналу”, которого еще в поздние сезоны Венгера упрекали в излишней мягкости, нужны игроки именно с таким характером.

Это трансфер, который подходит всем – “Манчестер Сити”, “Арсеналу” и самому Зинченко.