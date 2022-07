Сити показал новую семерку. Ей стал португалец

Защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу сменит номер в будущем сезоне на седьмой, сообщает клубный твиттер. Цифра освободилась после ухода Рахима Стерлинга.

В прошлом сезоне Жоау носил 27 номер.

Joao Cancelo is our new No.7️⃣ ????



