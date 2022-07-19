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Сити показал новую семерку. Ей стал португалец

Англия
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И это не Бернарду Силва

Сити показал новую семерку. Ей стал португалец

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Жоау Канселу сменит номер в будущем сезоне на седьмой, сообщает клубный твиттер. Цифра освободилась после ухода Рахима Стерлинга.

В прошлом сезоне Жоау носил 27 номер.

Защитник выступает под номерами с цифрой 7 с самого начала карьеры. До "Ювентуса", в "Интере" и "Валенсии" он носил именно семерку, а в "Бенфике" на спине фуллбека красовался номер "70".

Жоау присоединился к "Сити" в 2019 году, перейдя из "Ювентуса" за 65 миллионов евро. В прошлом сезоне защитник провел за "Сити" 52 матча, забил 3 гола и отдал 10 голевых передач.

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В статье: Манчестер Сити Жоау Канселу
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Источник:
mancity.com

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