ПСЖ предлагал Сити подписать Неймара. Пеп отказался

"ПСЖ" предлагал "Манчестер Сити" провести обмен нападающего Неймара на Бернарду, сообщает Get French Football News со ссылкой Le Parisien. Английская сторона отказала в обмене.

Главный тренер команды Пеп Гвардиола посчитал, что переход Неймара нарушит гармонию в составе.

Ранее сообщалось, что Галтье наигрывает Мбаппе и Неймара в роли двух нападающих. Под ними должен играть Месси.

Контракт 30-летнего бразильца с "ПСЖ" рассчитан до 2027 года. В прошлом сезоне он провел 28 матчей, забил 13 голов и отдал 8 голевых передач.