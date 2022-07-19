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ПСЖ предлагал Сити подписать Неймара. Пеп отказался
Предполагался обмен на Бернарду
Фото: twitter.com/PSG_inside
"ПСЖ" предлагал "Манчестер Сити" провести обмен нападающего Неймара на Бернарду, сообщает Get French Football News со ссылкой Le Parisien. Английская сторона отказала в обмене.
Главный тренер команды Пеп Гвардиола посчитал, что переход Неймара нарушит гармонию в составе.
Ранее сообщалось, что Галтье наигрывает Мбаппе и Неймара в роли двух нападающих. Под ними должен играть Месси.
Контракт 30-летнего бразильца с "ПСЖ" рассчитан до 2027 года. В прошлом сезоне он провел 28 матчей, забил 13 голов и отдал 8 голевых передач.
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