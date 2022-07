Зинченко попрощался с игроками и тренерским штабом Ман Сити

Александр Зинченко уже в ближайшее время станет игроком "Арсенала". Все стороны согласовали сделку.

По данным журналиста Джека Гогана, сегодня украинец попрощался с тренерским штабом и игроками "Сити". Он отправился в Орландо, дабы пройти медосмотр и окончательно стать "канониром".

Zinchenko has said his goodbyes to City squad/staff and is heading for Orlando to complete Arsenal move. Been a good player for City over the years and well-liked in dressing room.

Эту же информацию подтверждает и Фабрицио Романо. По его сведениям, все документы будут подписаны уже в ближайшее время.

No issues or problems despite some rumours. Oleksandr Zinchenko joins Arsenal, he left Man City’s camp as expected and will join AFC squad in the next hours to sign the contract. ⚪️???????? #AFC



Arsenal and Man City have already prepared documents, to be signed soon. ⤵️✅ https://t.co/14NfWL4QhQ