  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Севилья отклонила очередное предложение Челси по Кунде. Игрок не хочет в Барсу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Севилья отклонила очередное предложение Челси по Кунде. Игрок не хочет в Барсу

Англия
(1 голосов)

Переговоры продолжаются

Севилья отклонила очередное предложение Челси по Кунде. Игрок не хочет в Барсу

Фото: twitter.com/girondins

Новина українською

"Севилья" отклонила предложение "Челси" по защитнику Жюлю Кунде в 47 миллионов евро, сообщает TalkSport. Переговоры продолжаются.

Журналист The Guardian Джейком Стейнберг отмечает, что защитник предпочитает "Барселоне", которая также хочет подписать игрока, "Челси" и надеется, что клубы смогут договориться.

Также сообщается, что несмотря на отклоненное предложение клубы все же близки к соглашению, которое всех бы устроило.

Напомним, что в это трансферное окно "Челси" уже покинули Рюдигер и Кристенсен, а Сезар Аспиликуэта близок к уходу в "Барселону".

"Синие" уже подписали на замену центральным защитникам Калиду Кулибали из "Наполи". Помимо Кунде "Челси" интересен и Преснель Кимпембе из "ПСЖ".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Челси (Лондон) Севилья Жюль Кунде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
talksport.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде