Севилья отклонила очередное предложение Челси по Кунде. Игрок не хочет в Барсу

"Севилья" отклонила предложение "Челси" по защитнику Жюлю Кунде в 47 миллионов евро, сообщает TalkSport. Переговоры продолжаются.

Журналист The Guardian Джейком Стейнберг отмечает, что защитник предпочитает "Барселоне", которая также хочет подписать игрока, "Челси" и надеется, что клубы смогут договориться.

Chelsea’s talks with Sevilla over Jules Kounde ongoing. The defender isn’t set on going to Barcelona - he would accept Chelsea’s offer if a fee between the clubs is agreed #cfc