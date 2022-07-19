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Севилья отклонила очередное предложение Челси по Кунде. Игрок не хочет в Барсу
Переговоры продолжаются
Фото: twitter.com/girondins
"Севилья" отклонила предложение "Челси" по защитнику Жюлю Кунде в 47 миллионов евро, сообщает TalkSport. Переговоры продолжаются.
Журналист The Guardian Джейком Стейнберг отмечает, что защитник предпочитает "Барселоне", которая также хочет подписать игрока, "Челси" и надеется, что клубы смогут договориться.
Chelsea’s talks with Sevilla over Jules Kounde ongoing. The defender isn’t set on going to Barcelona - he would accept Chelsea’s offer if a fee between the clubs is agreed #cfc— Jacob Steinberg (@JacobSteinberg) July 19, 2022
Также сообщается, что несмотря на отклоненное предложение клубы все же близки к соглашению, которое всех бы устроило.
Напомним, что в это трансферное окно "Челси" уже покинули Рюдигер и Кристенсен, а Сезар Аспиликуэта близок к уходу в "Барселону".
"Синие" уже подписали на замену центральным защитникам Калиду Кулибали из "Наполи". Помимо Кунде "Челси" интересен и Преснель Кимпембе из "ПСЖ".
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