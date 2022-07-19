Севилья отклонила очередное предложение Челси по Кунде. Игрок не хочет в Барсу

"Севилья" отклонила предложение "Челси" по защитнику Жюлю Кунде в 47 миллионов евро, сообщает TalkSport. Переговоры продолжаются.

Журналист The Guardian Джейком Стейнберг отмечает, что защитник предпочитает "Барселоне", которая также хочет подписать игрока, "Челси" и надеется, что клубы смогут договориться.

Chelsea’s talks with Sevilla over Jules Kounde ongoing. The defender isn’t set on going to Barcelona - he would accept Chelsea’s offer if a fee between the clubs is agreed #cfc — Jacob Steinberg (@JacobSteinberg) July 19, 2022

Также сообщается, что несмотря на отклоненное предложение клубы все же близки к соглашению, которое всех бы устроило.

Напомним, что в это трансферное окно "Челси" уже покинули Рюдигер и Кристенсен, а Сезар Аспиликуэта близок к уходу в "Барселону".

"Синие" уже подписали на замену центральным защитникам Калиду Кулибали из "Наполи". Помимо Кунде "Челси" интересен и Преснель Кимпембе из "ПСЖ".