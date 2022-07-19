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Челси готовит предложение Барселоне по де Йонгу – СМИ
Вырисовываются новые претенденты
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Челси" готовит предложение по трансферу хавбека "Барселоны" Френки де Йонга, сообщает Revelo. Хавбек не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед".
"Синие" хотят усилить полузащиту.
El Barça ya sabe que el Chelsea prepara una propuesta formal por Frenkie de Jong.— Relevo (@relevo) July 19, 2022
???? En las últimas horas, desde Londres han manifestado su firme deseo de firmar al holandés.
???? Manchester no seduce al jugador, ni en lo deportivo ni en lo personal.@albert_roge ???? @tjuanmarti pic.twitter.com/aaNyYQ3cvD
Ранее "Челси" уже оформили сделки по Рахиму Стерлингу и Калиду Кулибали.
Сам де Йонг не хочет переходить в "МЮ" и в "Барсе" пытаются его уговорить уйти. Каталонцы хотят получить за 25-летнего полузащитника 80 миллионов евро.
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