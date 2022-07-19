Челси готовит предложение Барселоне по де Йонгу – СМИ

"Челси" готовит предложение по трансферу хавбека "Барселоны" Френки де Йонга, сообщает Revelo. Хавбек не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед".

"Синие" хотят усилить полузащиту.

El Barça ya sabe que el Chelsea prepara una propuesta formal por Frenkie de Jong.



???? En las últimas horas, desde Londres han manifestado su firme deseo de firmar al holandés.



???? Manchester no seduce al jugador, ni en lo deportivo ni en lo personal.@albert_roge ???? @tjuanmarti pic.twitter.com/aaNyYQ3cvD — Relevo (@relevo) July 19, 2022

Ранее "Челси" уже оформили сделки по Рахиму Стерлингу и Калиду Кулибали.

Сам де Йонг не хочет переходить в "МЮ" и в "Барсе" пытаются его уговорить уйти. Каталонцы хотят получить за 25-летнего полузащитника 80 миллионов евро.