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Челси готовит предложение Барселоне по де Йонгу – СМИ

Англия
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Вырисовываются новые претенденты

Челси готовит предложение Барселоне по де Йонгу – СМИ

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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"Челси" готовит предложение по трансферу хавбека "Барселоны" Френки де Йонга, сообщает Revelo. Хавбек не хочет переходить в "Манчестер Юнайтед".

"Синие" хотят усилить полузащиту.

Ранее "Челси" уже оформили сделки по Рахиму Стерлингу и Калиду Кулибали.

Сам де Йонг не хочет переходить в "МЮ" и в "Барсе" пытаются его уговорить уйти. Каталонцы хотят получить за 25-летнего полузащитника 80 миллионов евро.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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