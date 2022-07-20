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Ман Сити не хочет переплачивать за преемника Зинченко - Брайтон просит 50 миллионов
"Горожане" готовы предложить 30
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После того, как стало известно об уходе Александр Зинченко, "Ман Сити" вынужден был выйти на трансферный рынок в поисках преемника украинца. "Горожане" внимательно следят за Марком Кукурельей из "Брайтона".
Однако с трансфером не все так очевидно. По данным ESPN, "горожане" не хотят переплачивать за испанца, предлагая 30 миллионов фунтов. "Брайтон" же хочет получить 50.
Man City and Brighton still £20m apart on Cucurella valuation https://t.co/BAOYzxOcma— Mark Ogden (@MarkOgden_) July 20, 2022
Контракт испанца с "чайками" действует до лета 2026-го года.
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