Ман Сити не хочет переплачивать за преемника Зинченко - Брайтон просит 50 миллионов

После того, как стало известно об уходе Александр Зинченко, "Ман Сити" вынужден был выйти на трансферный рынок в поисках преемника украинца. "Горожане" внимательно следят за Марком Кукурельей из "Брайтона".

Однако с трансфером не все так очевидно. По данным ESPN, "горожане" не хотят переплачивать за испанца, предлагая 30 миллионов фунтов. "Брайтон" же хочет получить 50.

Man City and Brighton still £20m apart on Cucurella valuation https://t.co/BAOYzxOcma