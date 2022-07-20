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Ман Сити не хочет переплачивать за преемника Зинченко - Брайтон просит 50 миллионов

Англия
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"Горожане" готовы предложить 30

Ман Сити не хочет переплачивать за преемника Зинченко - Брайтон просит 50 миллионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

После того, как стало известно об уходе Александр Зинченко, "Ман Сити" вынужден был выйти на трансферный рынок в поисках преемника украинца. "Горожане" внимательно следят за Марком Кукурельей из "Брайтона".

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Однако с трансфером не все так очевидно. По данным ESPN, "горожане" не хотят переплачивать за испанца, предлагая 30 миллионов фунтов. "Брайтон" же хочет получить 50.

Контракт испанца с "чайками" действует до лета 2026-го года.

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В статье: Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Марк Кукурелла Сасета
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