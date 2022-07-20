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Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом
Ждем официального подтверждения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Зинченко стал игроком лондонского "Арсенала". По крайней мере, об этом пишет Фабрицио Романо.
Инсайдер передает, что контракт между украинцем и лондонским клубом уже подписан. Его срок - ближайшие четыре сезона, то есть до лета 2026-го года.
Oleksandr Zinchenko has signed his contract as new Arsenal player, valid until June 2026. ⚪️????✅ #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2022
"Арсенал" давно вел охоту за Зинченко. В начале этой неделе "канониры" окончательно согласовали переход, согласившись заплатить "Манчестер Сити" 30 миллионов фунтов.
Ранее трансфер украинца подтвердил наставник "Сити" -
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