Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом

Александр Зинченко стал игроком лондонского "Арсенала". По крайней мере, об этом пишет Фабрицио Романо.

Инсайдер передает, что контракт между украинцем и лондонским клубом уже подписан. Его срок - ближайшие четыре сезона, то есть до лета 2026-го года.

Oleksandr Zinchenko has signed his contract as new Arsenal player, valid until June 2026. ⚪️????✅ #AFC