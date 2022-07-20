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Челси сделал предложение в 55 миллионов фунтов по Кунде

Англия
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Переговоры продолжаются

Челси сделал предложение в 55 миллионов фунтов по Кунде

Фото: twitter.com/SevillaFC

Новина українською

"Севилья" получила новое предложение от "Челси" по защитнику Жюлю Кунде в размере 55 миллионов фунтов, сообщает Фабрицио Романо. "Барселона" также все ещё в деле.

Отмечается, что "Челси" надеется на "зеленый свет" от "Севильи". В Лондоне знают об интересе со стороны "Барселоны".

Ранее сообщалось, что "Севилья" уже отклонила предложение "Челси" в размере 47 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Кунде провел 44 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 60 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Севилья Жюль Кунде
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