Челси сделал предложение в 55 миллионов фунтов по Кунде

"Севилья" получила новое предложение от "Челси" по защитнику Жюлю Кунде в размере 55 миллионов фунтов, сообщает Фабрицио Романо. "Барселона" также все ещё в деле.

Отмечается, что "Челси" надеется на "зеленый свет" от "Севильи". В Лондоне знают об интересе со стороны "Барселоны".

Chelsea’s £55m bid for Jules Koundé was submitted during the afternoon and it’s still discussed with Sevilla on payment terms, structure and more. Talks on also right now. ???????? #CFC



Chelsea, waiting for final green light as they know Barcelona are still pushing with the player. pic.twitter.com/UB7akeKcZz