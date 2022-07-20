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Челси сделал предложение в 55 миллионов фунтов по Кунде
Переговоры продолжаются
Фото: twitter.com/SevillaFC
"Севилья" получила новое предложение от "Челси" по защитнику Жюлю Кунде в размере 55 миллионов фунтов, сообщает Фабрицио Романо. "Барселона" также все ещё в деле.
Отмечается, что "Челси" надеется на "зеленый свет" от "Севильи". В Лондоне знают об интересе со стороны "Барселоны".
Chelsea’s £55m bid for Jules Koundé was submitted during the afternoon and it’s still discussed with Sevilla on payment terms, structure and more. Talks on also right now. ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2022
Chelsea, waiting for final green light as they know Barcelona are still pushing with the player. pic.twitter.com/UB7akeKcZz
Ранее сообщалось, что "Севилья" уже отклонила предложение "Челси" в размере 47 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне Кунде провел 44 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 60 миллионов евро.
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