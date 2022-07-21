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Артета: Зинченко - исключительный футболист. Мы рады, что он у нас

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Для завершения трансфера осталось несколько формальностей

Артета: Зинченко - исключительный футболист. Мы рады, что он у нас

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал предстоящий переход украинского игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко в стан "канониров".

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"Да, как вы видели, Зинченко здесь, в США. Есть еще несколько формальностей, необходимых для того, чтобы все завершить, но мы очень рады, что он у нас. Я очень хорошо знаю этого игрока, он исключительный футболист, и он также принесет еще одно конкурентное преимущество нашей раздевалке.

Он может сыграть и в полузащите, и на позиции левого защитника. В начале карьеры он был типичным номером 10, а мы превратили его в левого защитника, который может делать многое, что мы хотим от нашей манеры игры.

Универсальность – это то, что будет важно для команды, потому что у нас есть игроки на этой позиции, которые являются более конкретными крайними защитниками, поэтому я очень рад", - приводит слова Артеты официальный сайт "канониров".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Сити
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Источник:
arsenal.com

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