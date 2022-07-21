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Эрик тен Хаг запретил игрокам МЮ употреблять алкоголь между матчами

Англия
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Нидерландский специалист ввел несколько правил для улучшения дисциплины 

Эрик тен Хаг запретил игрокам МЮ употреблять алкоголь между матчами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Юнайтед” выиграл три из трех предсезонных матчей, переиграв по очереди “Ливерпуль” (4:0), “Мельбурн Виктори” (4:1) и “Кристал Пэлас” (3:1).

К результатам спаррингов нужно всегда относится со скепсисом, но МЮ заметно добавил в качестве игры после назначения тен Хага.

Нидерландский тренер занят не только игровым аспектами, но и в целом улучшением атмосферы внутри клуба и повышением стандартов во всех сферах его ответственности. В частности экс-менеджер “Аякса” всерьез намерен решить проблемы с дисциплиной, неустанно сопутствующие составу “Юнайтед” после ухода авторитетного сэра Алекса Фергюсона.

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Тен Хаг ввел несколько правил для игроков МЮ и требует их беспрекословного выполнения. Среди них, как пишет The Telegraph, есть следующие:

  • Наказания или штрафы за опоздание на командные собрания, прием пищи и тренировки
  • На приеме пищи должны присутствовать все игроки, запрещается во время еды пользоваться мобильными телефонами
  • Запрет на употребление алкоголя в те недели, когда у команды запланированы матчи
  • Регулярные проверки индекса массы тела
  • Игрокам рекомендуется употреблять еду, приготовленную в клубе, а не личными поварами

Также игрокам сообщили, что все жалобы и недовольство они должны направлять лично тен Хагу или его ассистентам. Проблемы с утечками из раздевалки в прессы были хроническими в МЮ в последние сезоны. Тен Хаг хочет, чтобы в коллективе была атмосфера честности и общности.

Жесткий подход тен Хага с одобрением был принят лидерами “Манчестер Юнайтед”.

“В последнее время у нас были проблемы с дисциплиной, важно, чтобы она была. Для меня дисциплина, это не только то, как ты себя ведешь на поле, но и вне его. Не опаздывай на собрания, не опаздывай на обед. Думаю, это очень важно. Это хорошо, что тен Хаг этим занялся, я этому очень рад, так как у меня никогда не было проблем с пунктуальностью”, – говорит Бруну Фернандеш.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг
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