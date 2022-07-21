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Кунде выбыл из заявки Севильи на товарищеские матчи
Переговоры продолжаются
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Севилья" исключила защитника Жюля Кунде из заявки на ближайшие товарищеские матчи. "Челси" чувствует себя уверенно по поводу последнего предложения испанскому клубу.
"Севилья" сыграет товарищеские матчи со "Спортингом", "Анже", "Арсеналом" и "Лестером" 24, 27, 30 и 31 июля. Защитник не попал в заявку опубликованную на сайте клуба.
Отмечается, что "Челси" чувствует себя уверенно в переговорах и надеется, что предложение в размере 55 миллионов фунтов будет принято.
"Барселона", которая также интересуется футболистом пока не сделала ни одного предложения, а ведет переговоры непосредственно с игроком.
Jules Koundé deal. Chelsea are now feeling confident as £55m bid was in line with Sevilla expectations, but still waiting for final green light. Thursday, key day. ???? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2022
Deal until 2027 offered to Koundé.
No Barcelona bid, as of now - club still in contact with Koundé. pic.twitter.com/kHYOxTu5rS
Ранее сообщалось, что у француза нет предпочтений среди двух клубов и он открыт к общению с любой из команд.
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