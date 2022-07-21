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Кунде выбыл из заявки Севильи на товарищеские матчи

Англия
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Переговоры продолжаются

Кунде выбыл из заявки Севильи на товарищеские матчи

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Севилья" исключила защитника Жюля Кунде из заявки на ближайшие товарищеские матчи. "Челси" чувствует себя уверенно по поводу последнего предложения испанскому клубу.

"Севилья" сыграет товарищеские матчи со "Спортингом", "Анже", "Арсеналом" и "Лестером" 24, 27, 30 и 31 июля. Защитник не попал в заявку опубликованную на сайте клуба.

Отмечается, что "Челси" чувствует себя уверенно в переговорах и надеется, что предложение в размере 55 миллионов фунтов будет принято.

"Барселона", которая также интересуется футболистом пока не сделала ни одного предложения, а ведет переговоры непосредственно с игроком.

Ранее сообщалось, что у француза нет предпочтений среди двух клубов и он открыт к общению с любой из команд.

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В статье: Севилья Жюль Кунде Челси
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Источник:
sevillafc.es

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