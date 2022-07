Кунде выбыл из заявки Севильи на товарищеские матчи

"Севилья" исключила защитника Жюля Кунде из заявки на ближайшие товарищеские матчи. "Челси" чувствует себя уверенно по поводу последнего предложения испанскому клубу.

"Севилья" сыграет товарищеские матчи со "Спортингом", "Анже", "Арсеналом" и "Лестером" 24, 27, 30 и 31 июля. Защитник не попал в заявку опубликованную на сайте клуба.

Отмечается, что "Челси" чувствует себя уверенно в переговорах и надеется, что предложение в размере 55 миллионов фунтов будет принято.

"Барселона", которая также интересуется футболистом пока не сделала ни одного предложения, а ведет переговоры непосредственно с игроком.

Jules Koundé deal. Chelsea are now feeling confident as £55m bid was in line with Sevilla expectations, but still waiting for final green light. Thursday, key day. ???? #CFC



Deal until 2027 offered to Koundé.



No Barcelona bid, as of now - club still in contact with Koundé. pic.twitter.com/kHYOxTu5rS