Дарвин Нуньес забил четыре гола за Ливерпуль в победном матче с РБ Лейпциг

В третьем предсезонном матче “Ливерпуль” встречался в гостях с “РБ Лейпциг” и разгромил команду Бундеслиги со счетом 5:0.

Это была памятная игра для уругвайского форварда “Ливерпуля” Дарвина Нуньеса. 80-миллионный новичок “красных” появился на поле после перерыва и за 23 минуты оформил свой первый хет-трик за “Ливерпуль”, а на 90-й минуте отправил четвертый мяч в ворота "Лейпцига".

Свой первый гол в красной футболке Нуньес забил, реализовал пенальти за фол на Луисе Диасе, а дубль уругваец сделал после отбора и паса Тьяго в центре поля и скидки Александера-Арнольда. Третий гол – демонстрация бомбардирского мастерства. Харви Эллиотт выполнил прострел, а Нуньес в одно касание замкнул мяч в штрафной.

В четвертом мяче все для Нуньеса сделал еще один летний новичок “красных”, 19-летний Фабиу Карвалью. Экс-вингер “Фулхэма” протащил мяч через полполя и дал пас под удар уругвайцу. Резервный кипер РБ Янис Бласвих сыграл не лучшим образом, не сумев отразить точный, но не самый сильный выстрел в дальний угол. Покер!

Time to enjoy @Darwinn99's first-ever hat-trick for the Reds ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/vztvgVwHzx — Liverpool FC (@LFC) July 21, 2022

Еще один гол “Ливерпуля” в первом тайме забил Мохамед Салах.

Следующий спарринг “Ливерпуль” сыграет 27 июля с “Ред Булл Зальцбург”. 30 июля команда Юргена Клоппа откроет новый сезон в Англии матчем Суперкубка с “Манчестер Сити”.

“РБ Лейпциг” – “Ливерпуль” 0:5

Голы: Салах 8, Нуньес 48 (пен.), Нуньес 51, Нуньес 68, Нуньес 90

“РБ Лейпциг”: Гулачи (Бласвих 46) – Симакан (Клостерманн 46), Орбан, Халстенберг (Ба 77) – Хенрихс (Рамуш 59), Собослаи (Шлагер 59), Кампль, Анхелиньо – Ольмо (Лаймер 59), Нкунку (Форсберг 59) – Серлот (Силва 33)

“Ливерпуль”: Адриан (Дэвис 60) – Робертсон (Цимикас 46), Конате (Матип 46), ван Дейк (Гомес 60), Александер-Арнольд (Милнер 60) – Кейта (Хендерсон 46), Фабиньо (Карвалью 60), Тьяго Алькантара (Джонс 60) – Луис Диас (Байчетич 60), Фирмино (Нуньес 46), Салах (Эллиотт 60)