Дарвин Нуньес забил четыре гола за Ливерпуль в победном матче с РБ Лейпциг

В третьем предсезонном матче “Ливерпуль” встречался в гостях с “РБ Лейпциг” и разгромил команду Бундеслиги со счетом 5:0.

Это была памятная игра для уругвайского форварда “Ливерпуля” Дарвина Нуньеса. 80-миллионный новичок “красных” появился на поле после перерыва и за 23 минуты оформил свой первый хет-трик за “Ливерпуль”, а на 90-й минуте отправил четвертый мяч в ворота "Лейпцига".

Свой первый гол в красной футболке Нуньес забил, реализовал пенальти за фол на Луисе Диасе, а дубль уругваец сделал после отбора и паса Тьяго в центре поля и скидки Александера-Арнольда. Третий гол – демонстрация бомбардирского мастерства. Харви Эллиотт выполнил прострел, а Нуньес в одно касание замкнул мяч в штрафной.

В четвертом мяче все для Нуньеса сделал еще один летний новичок “красных”, 19-летний Фабиу Карвалью. Экс-вингер “Фулхэма” протащил мяч через полполя и дал пас под удар уругвайцу. Резервный кипер РБ Янис Бласвих сыграл не лучшим образом, не сумев отразить точный, но не самый сильный выстрел в дальний угол. Покер!

