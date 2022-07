"Я не буду играть против него снова". Новичок Челси уничтожил Тухеля в пинг-понг и даже не вспотел

В Сети появилось интересное видео с предсезонного сбора "Челси", подготовка "синих" к новой кампании сейчас проходит в США. Новичок "пенсионеров" и вингер сборной Англии Рахим Стерлинг ответил на вызов менеджера лондонцев Томаса Тухеля и сыграл с немцем в пинг-понг.

Правда, их партия в настольный теннис длилась недолго. 27-летний Стерлинг сначала обыграл Трево Чалобу, а затем несколькими взмахами ракетки продолжил серию и победил тренера своей новой команды.

Sterling thrashing Tuchel in ping pong ????

⠀

Nice to see some down time between manager and players ???? pic.twitter.com/cQjBFk3bn5