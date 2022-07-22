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"Я не буду играть против него снова". Новичок Челси уничтожил Тухеля в пинг-понг и даже не вспотел

Англия
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Очень эффектно

"Я не буду играть против него снова". Новичок Челси уничтожил Тухеля в пинг-понг и даже не вспотел

Trivago

Новина українською

В Сети появилось интересное видео с предсезонного сбора "Челси", подготовка "синих" к новой кампании сейчас проходит в США. Новичок "пенсионеров" и вингер сборной Англии Рахим Стерлинг ответил на вызов менеджера лондонцев Томаса Тухеля и сыграл с немцем в пинг-понг.

Правда, их партия в настольный теннис длилась недолго. 27-летний Стерлинг сначала обыграл Трево Чалобу, а затем несколькими взмахами ракетки продолжил серию и победил тренера своей новой команды.

Напомним, Рахим присоединился к "синим", перейдя из "Манчестер Сити" за 55 миллионов фунтов стерлингов, он уже успел выйти на поле за "пенсионеров" в спарринге против "Шарлотта".

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В статье: Рахим Стерлинг Томас Тухель Челси (Лондон)
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Источник:
talksport.com

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