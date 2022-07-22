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Скончался экс-президент Ливерпуля. Он выигрывал ЛЧ и не продал клуб шейху
АПЛ Мурсу так и не покорилась
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill /Allsport
Бывший президент "Ливерпуля" Дэвид Мурс умер в 76 лет после продолжительной болезни.
Бизнесмен владел красными в 1991-2007 годах, и в этот период клуб выигрывал Лигу чемпионов (2005), оформлял требл из Кубка Англии, Кубка лиги и Кубка УЕФА (2001), но не преуспел в АПЛ.
В 2007 году Мурс продал "Ливерпуль" американцам Тому Хиксу и Джорджу Джилетту, отвергнув предложение эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида Аль-Мактума, и в итоге через три года клуб оказался на грани банкротства. Впоследствии Мурс неоднократно извинялся за свое решение.
Liverpool FC is deeply saddened by the passing of former chairman and owner David Moores.— Liverpool FC (@LFC) July 22, 2022
The thoughts of everyone at the club are with David’s family and friends at this difficult time.
Интересно, что дядя Мурса в 70-е был видным тренером непримиримого соперника красных - "Эвертона".
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