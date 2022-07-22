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Скончался экс-президент Ливерпуля. Он выигрывал ЛЧ и не продал клуб шейху

Англия
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АПЛ Мурсу так и не покорилась

Скончался экс-президент Ливерпуля. Он выигрывал ЛЧ и не продал клуб шейху

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill /Allsport

Новина українською

Бывший президент "Ливерпуля" Дэвид Мурс умер в 76 лет после продолжительной болезни.

Бизнесмен владел красными в 1991-2007 годах, и в этот период клуб выигрывал Лигу чемпионов (2005), оформлял требл из Кубка Англии, Кубка лиги и Кубка УЕФА (2001), но не преуспел в АПЛ.

В 2007 году Мурс продал "Ливерпуль" американцам Тому Хиксу и Джорджу Джилетту, отвергнув предложение эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида Аль-Мактума, и в итоге через три года клуб оказался на грани банкротства. Впоследствии Мурс неоднократно извинялся за свое решение.

Интересно, что дядя Мурса в 70-е был видным тренером непримиримого соперника красных - "Эвертона".

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В статье: Ливерпуль
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