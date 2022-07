Скончался экс-президент Ливерпуля. Он выигрывал ЛЧ и не продал клуб шейху

Бывший президент "Ливерпуля" Дэвид Мурс умер в 76 лет после продолжительной болезни.

Бизнесмен владел красными в 1991-2007 годах, и в этот период клуб выигрывал Лигу чемпионов (2005), оформлял требл из Кубка Англии, Кубка лиги и Кубка УЕФА (2001), но не преуспел в АПЛ.

В 2007 году Мурс продал "Ливерпуль" американцам Тому Хиксу и Джорджу Джилетту, отвергнув предложение эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида Аль-Мактума, и в итоге через три года клуб оказался на грани банкротства. Впоследствии Мурс неоднократно извинялся за свое решение.

Liverpool FC is deeply saddened by the passing of former chairman and owner David Moores.



The thoughts of everyone at the club are with David’s family and friends at this difficult time.