"Челси" согласовал условия личного контракта с защитником "Севильи" Жюлем Кунде, сообщает журналист Мэтт Лоу. Француз подпишет контракт до 2027 года.

Kounde set to become Chelsea's third summer signing in a deal that could give Azpilicueta the green light to go #cfc https://t.co/p0ppITuXHc — Matt Law (@Matt_Law_DT) July 22, 2022

"Барселона" так и не сумела убедить игрока, не сделав ни одного предложения. Клуб не смог бы посоперничать с 55 миллионами фунтов от "Челси".

Журналист Бен Джекобс отмечает, что клубам осталось уладить формальности.

Jules Kounde will sign a contract with Chelsea until 2027 having already agreed personal terms. #CFC have fought off competition from Barcelona, who haven't made a formal counter-offer since they couldn't match Chelsea's £55m fee. Only formalities remain between #CFC & Sevilla.✅ — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 22, 2022

Ранее сообщалось, что "Барселона" пыталась убедить защитника перестать общаться с "Челси", как это уже было с "Рафиньей" из "Лидса". Игрок отказался, так как у него не было фаворита среди двух клубов.

Переход француза ускорит трансфер Сесара Аспиликуэты в "Барселону". Каталонцы должны заплатить за 32-летнего капитана "Синих" 3 миллиона евро.

Напомним, что "Челси" уже пытался в прошлом году подписать Кунде, но "Севилья" не отпустила защитника.