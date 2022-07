"Челси" согласовал условия личного контракта с защитником "Севильи" Жюлем Кунде, сообщает журналист Мэтт Лоу. Француз подпишет контракт до 2027 года.

Kounde set to become Chelsea's third summer signing in a deal that could give Azpilicueta the green light to go #cfc https://t.co/p0ppITuXHc

"Барселона" так и не сумела убедить игрока, не сделав ни одного предложения. Клуб не смог бы посоперничать с 55 миллионами фунтов от "Челси".

Журналист Бен Джекобс отмечает, что клубам осталось уладить формальности.

Jules Kounde will sign a contract with Chelsea until 2027 having already agreed personal terms. #CFC have fought off competition from Barcelona, who haven't made a formal counter-offer since they couldn't match Chelsea's £55m fee. Only formalities remain between #CFC & Sevilla.✅