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Челси выиграл гонку за Кунде у Барселоны – СМИ

Англия
(1 голосов)

Хорошее трансферное окно для "Синих"

Челси выиграл гонку за Кунде у Барселоны – СМИ

Фото: Sevilla FC / Автор: неизвестен

Новина українською

"Челси" согласовал условия личного контракта с защитником "Севильи" Жюлем Кунде, сообщает журналист Мэтт Лоу. Француз подпишет контракт до 2027 года.

"Барселона" так и не сумела убедить игрока, не сделав ни одного предложения. Клуб не смог бы посоперничать с 55 миллионами фунтов от "Челси".

Журналист Бен Джекобс отмечает, что клубам осталось уладить формальности.

Ранее сообщалось, что "Барселона" пыталась убедить защитника перестать общаться с "Челси", как это уже было с "Рафиньей" из "Лидса". Игрок отказался, так как у него не было фаворита среди двух клубов.

Переход француза ускорит трансфер Сесара Аспиликуэты в "Барселону". Каталонцы должны заплатить за 32-летнего капитана "Синих" 3 миллиона евро.

Напомним, что "Челси" уже пытался в прошлом году подписать Кунде, но "Севилья" не отпустила защитника.

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В статье: Сесар Аспиликуэта Барселона Челси (Лондон) Севилья Жюль Кунде
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Комментарии (1)
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NORDOS
22.07.2022 в 19:50
взяв за щоку ляпорта в членсі
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