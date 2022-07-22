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Челси выиграл гонку за Кунде у Барселоны – СМИ
Хорошее трансферное окно для "Синих"
Фото: Sevilla FC / Автор: неизвестен
"Челси" согласовал условия личного контракта с защитником "Севильи" Жюлем Кунде, сообщает журналист Мэтт Лоу. Француз подпишет контракт до 2027 года.
Kounde set to become Chelsea's third summer signing in a deal that could give Azpilicueta the green light to go #cfc https://t.co/p0ppITuXHc— Matt Law (@Matt_Law_DT) July 22, 2022
"Барселона" так и не сумела убедить игрока, не сделав ни одного предложения. Клуб не смог бы посоперничать с 55 миллионами фунтов от "Челси".
Журналист Бен Джекобс отмечает, что клубам осталось уладить формальности.
Jules Kounde will sign a contract with Chelsea until 2027 having already agreed personal terms. #CFC have fought off competition from Barcelona, who haven't made a formal counter-offer since they couldn't match Chelsea's £55m fee. Only formalities remain between #CFC & Sevilla.✅— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 22, 2022
Ранее сообщалось, что "Барселона" пыталась убедить защитника перестать общаться с "Челси", как это уже было с "Рафиньей" из "Лидса". Игрок отказался, так как у него не было фаворита среди двух клубов.
Переход француза ускорит трансфер Сесара Аспиликуэты в "Барселону". Каталонцы должны заплатить за 32-летнего капитана "Синих" 3 миллиона евро.
Напомним, что "Челси" уже пытался в прошлом году подписать Кунде, но "Севилья" не отпустила защитника.
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