Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Вы поддерживали меня в самый тяжелый момент". Зинченко попрощался с Манчестер Сити
Тут он сделал себе имя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский игрок Александр Зинченко попрощался с "Манчестер Сити".
"Это было классное путешествие. Я присоединился к семье еще совсем юным и вы сразу поверили в меня... Ну, почти сразу. Мы вместе писали историю, выигрывали трофеи, становились сильнее после поражений.
Мы не искали легких побед и знали, как красиво их отмечать. Вы поддерживали меня в самый тяжелый момент моей жизни и вы стали частью моего сердца навсегда. Спасибо, "Манчестер Сити". С любовью, Александр Зинченко. Увидимся", - заявил Александр во время прощального ролика.
В скором времени украинец будет представлен в качестве футболиста "Арсенала". Он уже подписал контракт.
Популярное сейчас
- Ода радости. Пауло Дибала проиграл деньги и достижения, но может выиграть душу
- Молдавия не пропустила российских военных в Приднестровье. Тирасполь заявил о курсе в рф
- Нападающий АИК: В матче с Ворсклой с нами случилась катастрофа
- Роналду убедил Симеоне приобрести его в Атлетико - источник
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ