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"Вы поддерживали меня в самый тяжелый момент". Зинченко попрощался с Манчестер Сити

Англия
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Тут он сделал себе имя

"Вы поддерживали меня в самый тяжелый момент". Зинченко попрощался с Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский игрок Александр Зинченко попрощался с "Манчестер Сити".

"Это было классное путешествие. Я присоединился к семье еще совсем юным и вы сразу поверили в меня... Ну, почти сразу. Мы вместе писали историю, выигрывали трофеи, становились сильнее после поражений.

Мы не искали легких побед и знали, как красиво их отмечать. Вы поддерживали меня в самый тяжелый момент моей жизни и вы стали частью моего сердца навсегда. Спасибо, "Манчестер Сити". С любовью, Александр Зинченко. Увидимся", - заявил Александр во время прощального ролика.

В скором времени украинец будет представлен в качестве футболиста "Арсенала". Он уже подписал контракт.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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