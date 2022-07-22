Зинченко: Если Артета в один день скажет мне встать в ворота, я это сделаю

Новичок “Арсенала” Александр Зинченко дал свое первое интервью в качестве игрока лондонского клуба .

О переходе в Арсенал как исполнение мечты

“Это исполнение детской мечты. Я фанател от “Арсенала” в детстве. Я наслаждался игрой “Арсенала”, когда за него играли Тьерри Анри и юный Сеск Фабрегас. Именно тогда я полюбил “Арсенал”, поэтому я очень рад переходу и не могу дождаться своих первых матчей за этот прекрасный клуб. Детское фото в футболке “Арсенала”? Да, я помню, это когда я был в Донецке, в академии “Шахтера”. Это исполнение мечты”.

О первых впечатлениях от клуба (Зинченко присоединился к “Арсеналу” на сборе в Флориде – прим.ред.)

“Здесь прекрасная атмосфера, все очень добры, персонал клуба восхитительный. Я слышал от работников “Сити” и от Габриэла Жезуса, что здесь работают замечательные люди, и это действительно так”.

О влиянии Микеля Артеты на трансфер

“Я бы сказал, что Артета сыграл ключевую роль в моем трансфере. Я знаю Мистера, работал с ним в “Манчестер Сити”. С первого его дня в “Манчестер Сити” я знал, что из него получится очень хороший менеджер. В прошлом сезоне мне нравилось смотреть матчи “Арсенала”, мне импонирует то, как он видит футбол. Это видно по рисунку игры, по стилю. Я рад, чтобы буду в этом участвовать”.

О том как Артета повлиял на его развитие

“Я был впечатлен его работой, не раз после после тяжелый тренировочных сессий мы продолжали работать индивидуально. Я многое взял от Артеты, и надеюсь, что получу еще больше”.

О дружбе с Габриэлем Жезусом

“Мы с ним очень близки и мне он очень нравится. Он мой большой друг, и он посодействовал моему трансферу. Он мне говорил, что “Арсенал” это прекрасный клуб, что тут удивительная атмосфера и все замечательно. Я был впечатлен. Я всегда нахожусь на связи с Жезусом, так было и в “Сити” и после его перехода в “Арсенал”.

О том, где хотелось бы больше играть – левого защитника или в центре поля

“Буду играть там, где меня будет видеть тренер. Это банальный ответ, но это так. Если Артета в один день скажет мне встать в ворота, я это сделаю. Что Артета сказал мне о моей роли в команде? Мы об этом говорили, но детали разговора останутся между нами”.

О мотивации его перехода в Арсенал

“Я готов к новому вызову. Я не здесь не для того, чтобы терять свое время или время “Арсенала”. Я здесь для того, чтобы мы достигли больших целей, выигрывали трофеи, я надеюсь, что мы будем бороться за победу в каждом турнире, в котором мы будем участвовать. Смотря матчи “Арсенала” в прошлом сезоне, я понимал, что команда движется в правильном направлении. Команда развивается очень быстро и пришло ее время побеждать. Пришло время достичь чего-то значительного”.

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О его статусе второго украинца в Арсенале после Олего Лужного

“Я горжусь этим. Он настоящая украинская легенда. К сожалению я не знаю его лично, у меня еще не было возможности с ним встретиться, но я слышал много хорошего о нем”.

О любви к футболке Арсенала

“Я помню тот день, когда получил в детстве восемь-девять лет назад футболку, она мне идеально подошла. И мне сейчас очень нравится сидеть и давать интервью в футболке “Арсенала”. Это невероятно. Это была мечта с детства, она исполнилась и я очень счастлив”, – сказал Зинченко пресс-службе “канониров”.