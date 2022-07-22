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Маркевич: Для Зинченко это вызов — постараться с Арсеналом добиться лучшего результата

Англия
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Постарается пробиться в Лигу Чемпионов

Маркевич: Для Зинченко это вызов — постараться с Арсеналом добиться лучшего результата

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал трансфер Александра Зинченко в "Арсенал".

"Это один из элитных клуб в Англии. Для него это будет вызов — постараться с "Арсеналом" добиться лучшего результата. Думаю, что он будет больше играть как полузащитник.

Дай бог, с ним "Арсенал" пробьется в Лигу чемпионов. Могут и за тройку побороться. Тренер хороший, это видно по его работе. Так что ничего плохого не вижу в трансфере Зинченко. Наоборот будет для него стимул", - заявил Маркевич.

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Напомним, что в прошлом сезоне "канониры" заняли пятое место в АПЛ.

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В статье: Мирон Маркевич Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
FanDay

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