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Маркевич: Для Зинченко это вызов — постараться с Арсеналом добиться лучшего результата
Постарается пробиться в Лигу Чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал трансфер
"Это один из элитных клуб в Англии. Для него это будет вызов — постараться с "Арсеналом" добиться лучшего результата. Думаю, что он будет больше играть как полузащитник.
Дай бог, с ним "Арсенал" пробьется в Лигу чемпионов. Могут и за тройку побороться. Тренер хороший, это видно по его работе. Так что ничего плохого не вижу в трансфере Зинченко. Наоборот будет для него стимул", - заявил Маркевич.
Напомним, что в прошлом сезоне "канониры" заняли пятое место в АПЛ.
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