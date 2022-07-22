Маркевич: Для Зинченко это вызов — постараться с Арсеналом добиться лучшего результата

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич прокомментировал трансфер Александра Зинченко в "Арсенал" .

"Это один из элитных клуб в Англии. Для него это будет вызов — постараться с "Арсеналом" добиться лучшего результата. Думаю, что он будет больше играть как полузащитник.

Дай бог, с ним "Арсенал" пробьется в Лигу чемпионов. Могут и за тройку побороться. Тренер хороший, это видно по его работе. Так что ничего плохого не вижу в трансфере Зинченко. Наоборот будет для него стимул", - заявил Маркевич.

Напомним, что в прошлом сезоне "канониры" заняли пятое место в АПЛ.