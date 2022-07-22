  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кристал Пэлас подписал Ричардса из Баварии. Скоро будет объявлено официально
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристал Пэлас подписал Ричардса из Баварии. Скоро будет объявлено официально

Англия
(1 голосов)

Правильный выход после сезона в основе "Хоффенхайма"

Кристал Пэлас подписал Ричардса из Баварии. Скоро будет объявлено официально

Фото: twitter.com/tsghoffenheim

Новина українською

"Кристал Пэлас" согласовал условия сделки по центральному защитнику "Баварии" Крису Ричардсу, сообщает Фабрицио Романо. Сумма трансфера с учетом бонусов может достигнуть 20 миллионов евро.

Клубы объявят о завершении трансфера в скором времени.

В прошлом сезоне 22-летний американец выступал в аренде за "Хоффенхайм".

Крис присоединился к "Баварии" из "Далласа" в 2019 году.

В прошлом сезоне Ричардс провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7.5 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Хоффенхайм (Зинсхайм) Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде