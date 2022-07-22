Кристал Пэлас подписал Ричардса из Баварии. Скоро будет объявлено официально

"Кристал Пэлас" согласовал условия сделки по центральному защитнику "Баварии" Крису Ричардсу, сообщает Фабрицио Романо. Сумма трансфера с учетом бонусов может достигнуть 20 миллионов евро.

Клубы объявят о завершении трансфера в скором времени.

Crystal Palace have now signed and completed Chris Richards deal. Also medical tests done, just matter of time to announce the agreement - fee could reach €20m with add ons. ???????????? #CPFC



Bayern, now working to get Matthys Tel deal done with Rennes. pic.twitter.com/3mJlZ4ytt8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2022

В прошлом сезоне 22-летний американец выступал в аренде за "Хоффенхайм".

Крис присоединился к "Баварии" из "Далласа" в 2019 году.

В прошлом сезоне Ричардс провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7.5 миллионов евро.