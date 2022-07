Кристал Пэлас подписал Ричардса из Баварии. Скоро будет объявлено официально

"Кристал Пэлас" согласовал условия сделки по центральному защитнику "Баварии" Крису Ричардсу, сообщает Фабрицио Романо. Сумма трансфера с учетом бонусов может достигнуть 20 миллионов евро.

Клубы объявят о завершении трансфера в скором времени.

