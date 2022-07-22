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Арсенал предлагает Сака новый контракт с увеличением зарплаты в два раза
Тяжело отказать
Фото: twitter.com/Arsenal
"Арсенал" предложил полузащитнику Букайо Сака новый контракт, сообщает Daily Mail. Пока стороны не пришли к соглашению.
"Гуннеры" предлагают 20-летнему англичанину зарплату в два раза больше его текущего оклада. На данный момент Сака получает 70 тысяч фунтов в неделю.
Текущий контракт полузащитника рассчитан до лета 2024 года. Последний раз соглашение Букайо продлил в 2020 году.
В прошлом сезоне он провел за "Арсенал" 43 матча, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 65 миллионов евро.
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