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Опередил только Шевченко. Зинченко в топ-2 самых дорогих трансферов с участием украинцев

Англия
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30 миллионов - это немало

Опередил только Шевченко. Зинченко в топ-2 самых дорогих трансферов с участием украинцев

Фото: Arsenal Football Club

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня Александр Зинченко официально стал игроком "Арсенала". За его переход лондонцы выложили 30 миллионов фунтов.

Примечательно, что этот трансфер вошел в топ-2 самых дорогих переходов при участии украинских игроков. Опередить Зинченко лишь Андрею Шевченко, за которого "Челси" выложил более 43 миллионов евро (37.4 миллиона фунтов).

Топ-5 трансферов при участии украинцев:

  1. Андрей Шевченко, "Милан" - "Челси", (43,8 млн. евро)
  2. Александр Зинченко, "Ман Сити" - "Челси" (35 млн. евро)
  3. Дмитрий Чигринский, "Шахтер" - "Барселона (25 млн. евро)
  4. Андрей Ярмоленко, "Динамо" - "Боруссия" (25 млн. евро)
  5. Андрей Шевченко, "Динамо" - "Милан" (23,9 млн. евро)

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В статье: Андрей Шевченко Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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