Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опередил только Шевченко. Зинченко в топ-2 самых дорогих трансферов с участием украинцев
30 миллионов - это немало
Фото: Arsenal Football Club
Сегодня Александр Зинченко официально стал игроком "Арсенала". За его переход лондонцы выложили 30 миллионов фунтов.
Примечательно, что этот трансфер вошел в топ-2 самых дорогих переходов при участии украинских игроков. Опередить Зинченко лишь Андрею Шевченко, за которого "Челси" выложил более 43 миллионов евро (37.4 миллиона фунтов).
Топ-5 трансферов при участии украинцев:
- Андрей Шевченко, "Милан" - "Челси", (43,8 млн. евро)
- Александр Зинченко, "Ман Сити" - "Челси" (35 млн. евро)
- Дмитрий Чигринский, "Шахтер" - "Барселона (25 млн. евро)
- Андрей Ярмоленко, "Динамо" - "Боруссия" (25 млн. евро)
- Андрей Шевченко, "Динамо" - "Милан" (23,9 млн. евро)
Читайте такжеПереход Зинченко в Арсенал - идеальный трансфер для всех сторон
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Дебют Йовичевича. Шахтер выдал остросюжетную ничью с нидерландским соперником
- Единственный летний трансфер. Динамо может усилиться экс-лидером Александрии
- Определилось время первого поединка Зари в Q3 Лиги конференций
- Бавария заплатила 70 млн за защитника, Левандовский уже в Барсе. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Криштиану Роналду увеличивает пенис с помощью инъекций ботокса
- Популярная OnlyFans-модель и фанатка Ман Сити собирается громко заявить о себе в мире бокса. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти