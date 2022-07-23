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Стал известен номер футболки Зинченко и ее цена в магазине Арсенала

Англия
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Уже даже продаются футболки с этим числом

Стал известен номер футболки Зинченко и ее цена в магазине Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В официальном фан-шопе "Арсенала" появились для продажи футболки с фамилией Александра Зинченко и уже знакомым для него номером 35.

Есть в наличии домашний и выездной экземпляры. За одну футболку нужно отдать 116 фунтов (около 145 евро).

Отметим, что первым номером Зинченко в "Манчестер Сити" был тоже 35, правда последние три сезона Александр носил футболку с числом 11.

Предыдущим владельцем 35-го номера в "Арсенале" был Габриэль Мартинелли, но в прошлом сезоне он поменял его на 11-ку.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Arsenal

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