Стал известен номер футболки Зинченко и ее цена в магазине Арсенала

В официальном фан-шопе "Арсенала" появились для продажи футболки с фамилией Александра Зинченко и уже знакомым для него номером 35.

Есть в наличии домашний и выездной экземпляры. За одну футболку нужно отдать 116 фунтов (около 145 евро).

Отметим, что первым номером Зинченко в "Манчестер Сити" был тоже 35, правда последние три сезона Александр носил футболку с числом 11.

Предыдущим владельцем 35-го номера в "Арсенале" был Габриэль Мартинелли, но в прошлом сезоне он поменял его на 11-ку.