Манчестер Юнайтед упустил победу над Астон Виллой в четвертом спарринге тен Хага

“Манчестер Юнайтед” завершил свое турне по Юго-Восточной Азии и Австралии матчем против “Астон Виллы” и впервые после назначения Эрик тен Хага не смог победить. Все предыдущие поединки (с “Ливерпулем”, “Мельбурн Виктори” и “Кристал Пэлас”) заканчивались победам “Юнайтед”.

Тен Хаг выставил знакомый по предыдущим матчам состав, единственное изменение – ван де Бек вместо Мактомини. Бывший подопечный нового тренера МЮ по “Аяксу” смотрелся малоубедительно, но в целом “Юнайтед” провел хороший первый тайм, несмотря на сложные погодные условия. Из-за непогоды поле на “Оптус Стэдиум” было в плохом состоянии, а в конце первого тайма пошел сильный дождь.

Это не помешало “Юнайтед” забить два командных гола. Сначала комбинация при участии Далота, Марсьяля, Фернандеша, Рэфшорда, Шоу и Санчо (в конце пас на ход на фланге, прострел и точный удар), второй был забит благодаря классному пасу Фреда на ход Санчо, параллельным ходом мчался Рэфшорд и он пытался пробить по воротам, но Кэш помешал ему и забил сам.

На втором тайм МЮ вышел в таком же составе, но инициатива быстро перешла к “Вилле” и команда Стивена Джеррарда почти сразу забила первый мяч. Все сделал сам Леон Бэйли – игроки “Юнайтед” пассивно наблюдали за тем, как ямаец сместился с фланга и красиво уложил мяч в ворота.

После серии замен двух команд казалось, что МЮ все-таки сможет довести матч до победы, но на 90+3 минуте Бэйли точно выполинл подачу с угла, Де Хеа ошибся с выходом, а Чамберс выиграл борьбу в воздухе у игроков МЮ и отправил мяч в пустые ворота.

Как и для “Юнайтед”, для “Виллы” это была первая ничья на сборе после трех побед. Закончит предсезонку команда Стивена Джеррарда 30 июля игрой с “Ренном”. “Манчестер Юнайтед” сыграет еще два матча – 30 июля с “Атлетико” Мадрид, 31 – с “Райо Вальекано”.

Товарищеский матч. Австралия, Перт, “Оптус Стэдиум”, 58228 зрителей

“Астон Вилла” – “Манчестер Юнайтед” 2:2

Голы: Бэйли 49, Чамберс 90+3 – Санчо 25, Кэш 42 (авт.)

“Астон Вилла”: Мартинес (Ульсен 46) – Кэш (Кеслер 65), Карлос (Чамберс 65), Мингз (Конса 46), Динь (Янг 65) – Макгинн (Сансон 65), Камара (Айрогбэнам 65), Рэмзи (Луис 46) – Коутиньо (Буэндиа 46) – Ингз (Бэйли 46), Уоткинс (Арчер 65)

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Шоу (Маласиа 67), Магуайр (Байи 67), Линделеф (Варан 67), Далот (Уан-Биссака 67) – Фред (Икбал 74), ван де Бек (Гарнер 71) – Рэшфорд (Эланга 67), Фернандеш (Теллес 67), Санчо (Меджбри 70) – Марсьяль (Чонг 73)

Предупреждения: Коутиньо 13, Макгинн 51 – Чонг 78, Байи 90+2