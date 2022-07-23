Де Хеа согласился остаться в Манчестер Юнайтед до конца карьеры

Давид Де Хеа заявил, что готов остаться в "Манчестер Юнайтед" до конца карьеры.

"Да, если это возможно, то конечно. Я был бы счастлив выступать здесь так долго, как захочет клуб. Если мне позволят остаться в "МЮ", то я, конечно, сделаю это. Мне очень комфортно, я очень счастлив. Надеюсь, до моего ухода мы сможем выиграть какой-то трофей.

Я не возражаю против разговора об этом. Я думаю только о "Манчестер Юнайтед". Это мой дом, мне очень хорошо здесь. Играть в "МЮ" – это привилегия, честь. Переход в "Манчестер Юнайтед" – одно из лучших событий моей жизни", – поделился Де Хеа.