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Де Хеа согласился остаться в Манчестер Юнайтед до конца карьеры
Игрок полностью предан своему клубу
Getty Images / Global Images Ukraine
Давид Де Хеа заявил, что готов остаться в "Манчестер Юнайтед" до конца карьеры.
"Да, если это возможно, то конечно. Я был бы счастлив выступать здесь так долго, как захочет клуб. Если мне позволят остаться в "МЮ", то я, конечно, сделаю это. Мне очень комфортно, я очень счастлив. Надеюсь, до моего ухода мы сможем выиграть какой-то трофей.
Я не возражаю против разговора об этом. Я думаю только о "Манчестер Юнайтед". Это мой дом, мне очень хорошо здесь. Играть в "МЮ" – это привилегия, честь. Переход в "Манчестер Юнайтед" – одно из лучших событий моей жизни", – поделился Де Хеа.
Срок действующего контракта голкипера с "МЮ" истекает летом 2023 года. В него включена опция продления еще на сезон.
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