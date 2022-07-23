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Челси и Тоттенхэм заинтересованы в лидере Ньюкасла Сен-Максимене. Клуб требует более 40 миллионов фунтов
Аллан намерен остаться в команде и продлить контракт
Фото: iNews
Лидер "Ньюкасл Юнайтед" Аллан Сен-Максимен, один из лучших дриблеров европейских топ-лиг, может покинуть клуб. Как сообщает The Athletic, французский нападающий интересен лондонским "Челси" и "Тоттенхэму", а также еще нескольким европейским командам.
По информации издания, "Ньюкасл" требует за Сен-Максимена, чей контракт заканчивается лишь летом 2026 года, не менее 40 миллионов фунтов. Обе заинтересованные лондонские команды не готовы выплатить запрашиваемую сумму.
Также сообщается о том, что сам игрок, а также его окружение, намерены остаться в клубе, и готовы подписать новый контракт. Однако руководство "Ньюкасла" заявило свите Аллана о том, что ему нужно продемонстрировать игру, достойную нового, улучшенного контракта.
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