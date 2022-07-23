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Ницце интересен голкипер Лестера Каспер Шмейхель после провала трансфера Зоммера

Англия
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Сейчас основной вратарь команды – Марцин Булка

Ницце интересен голкипер Лестера Каспер Шмейхель после провала трансфера Зоммера

Фото: Bleacher Report

UA-Футбол
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Французская "Ницца" судорожно ищет нового голкипера, способного стать первым номером команды. Ранее клуб покинул аргентинский вратарь Вальтер Бенитес, бесплатно перешедший в "ПСВ Эйндховен".

Как сообщает издание L`Equipe, ныне главным вариантом на замену аргентинцу руководство "Ниццы" видит датчанина Каспера Шмейхеля. Ранее таковым был швейцарец Ян Зоммер, решивший не приезжать в Ниццу.

35-летний Шмейхель является чемпионом АПЛ и многолетним лидером "Лестера". Сейчас же главным голкипером "Ниццы" является 22-летний Марцин Булка из "ПСЖ".

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В статье: Ницца Каспер Шмейхель Лестер Сити
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