Ницце интересен голкипер Лестера Каспер Шмейхель после провала трансфера Зоммера

Французская "Ницца" судорожно ищет нового голкипера, способного стать первым номером команды. Ранее клуб покинул аргентинский вратарь Вальтер Бенитес, бесплатно перешедший в "ПСВ Эйндховен".

Как сообщает издание L`Equipe, ныне главным вариантом на замену аргентинцу руководство "Ниццы" видит датчанина Каспера Шмейхеля. Ранее таковым был швейцарец Ян Зоммер, решивший не приезжать в Ниццу.

35-летний Шмейхель является чемпионом АПЛ и многолетним лидером "Лестера". Сейчас же главным голкипером "Ниццы" является 22-летний Марцин Булка из "ПСЖ".