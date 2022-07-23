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Ницце интересен голкипер Лестера Каспер Шмейхель после провала трансфера Зоммера
Сейчас основной вратарь команды – Марцин Булка
Фото: Bleacher Report
Французская "Ницца" судорожно ищет нового голкипера, способного стать первым номером команды. Ранее клуб покинул аргентинский вратарь Вальтер Бенитес, бесплатно перешедший в "ПСВ Эйндховен".
Как сообщает издание L`Equipe, ныне главным вариантом на замену аргентинцу руководство "Ниццы" видит датчанина Каспера Шмейхеля. Ранее таковым был швейцарец Ян Зоммер, решивший не приезжать в Ниццу.
35-летний Шмейхель является чемпионом АПЛ и многолетним лидером "Лестера". Сейчас же главным голкипером "Ниццы" является 22-летний Марцин Булка из "ПСЖ".
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