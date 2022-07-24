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ТМ. Арсенал - Челси 4:0. Хороший тайм Зинченко, доминирование канониров 

Англия
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Украинец впервые вышел в старте Арсенала и поучаствовал в уверенной победе 

ТМ. Арсенал - Челси 4:0. Хороший тайм Зинченко, доминирование канониров 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Александру Зинченко не понадобилось много времени для адаптации в “Арсенале”. Его трансфер был оформлен только позавчера, но Артета доверил место в старте Зинченко в игре с “Челси” , и украинец провел хороший дебютный тайм за новую команду.

Это можно объяснить двумя факторами. Во-первых философия игры “Арсенала” мало отличается от “Манчестер Сити” и Зинченко понимает, что хочет от него Артета. Во-вторых “Арсеналу” этот матч дался довольно-таки легко. Было заметно, что команды находятся на разных уровнях готовности (“канониры” начали подготовку к сезону раньше), “Арсенал” выглядел гораздо собраннее и увереннее команды Томаса Тухеля, и заслуженно победил.

Игра получилась интересной, и в меру боевой. На первых же секундах на фланге столкнулись Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус – два игрока, сменившие летом “Манчестер Сити” на лондонские клубы.

Еще один бывший футболист “Сити”, Александр Зинченко, действовал на левом фланге “Арсенала”, заменив в старте Нуну Тавареша.

У “Арсенала” лучше держался мяч, “канониры” понимали, что они хотят делать на поле. Что не скажешь о “Челси”. Помимо бодрых рывков Стерлинга, у “Челси” в первом тайме не было практически ничего, кроме нескольких обрезок и бездумных атак.

Именно после невынужденных потерь игроков “Челси” “Арсенал” забил два в первом тайме. Сначала на ровном месте потерял мяч Чалоба, и Джака в одно касание вывел на ворота Менди Жезуса. Бразилец элегантно перекинул кипера “Челси” и забил за “Арсенал” свой четвертый гол в межсезонье.

“Челси” действовал по схеме 4-3-3 и ряду футболистов “синих” было некомфортно в этой расстановке. Кто-то, как Тимо Вернер, явно демонстрировал свое желание как можно скорее сменить команду.

“Арсенал” оставлял положительное впечатление. Хороший прессинг, эффективность в атаке. Второй гол не заставил себя ждать. В этот раз неудачно выбил вперед мяч Менди, Парти дал пас Мартинелли, бразилец разобрался с соперниками и вывел на ударную позицию Эдегора.

Первую осмысленную атаку “Челси” провел в конце первого тайма – Маунт ударил в штангу.

По Зинченко. Украинец действовал уверенно, но пока через него еще не так часто ходит мяч, как это было в “Сити”. Все-таки партнерам украинца нужно привыкнуть к новому футболисту и изучить его игру.

Но все же украинцу удалось продемонстрировать свой высокий класс. Можно выделить два эпизода. Сначала Зинченко исполнил шикарную диагональ на Сака.

А затем изящно обыграл на фланге Маунта, вызвав восторг американских зрителей.

Зинченко был заменен в перерыве, несколько замен провел и Томас Тухель. “Челси” перешел на схему 3-4-3, “синие” провели несколько энергичных атак, но затем снова пропустили, едва ли не после первой атаки “канониров” во втором тайме.

Сака красиво сместился с фланга в центр, после суматохи пробивал Джака и Менди парировал его удар, но тот же Сака был на добивании. Возможно, вингер “Арсенала” забил гол из офсайда, но рефери нарушения не увидели.

После короткого питьевого перерыва тренеры провели еще несколько замен, в частности свои первые минуты за “Челси” сыграл экс-защитник “Наполи” Калиду Кулибали. Но помимо нескольких желтых карточек после срывов атак, в конце игры заметных моментов не было.

И все же “Арсенал” решил поставить жирную точку. Седрик Соареш выполнил кросс с фланга, а Самби Локонга каким-то образом остался сам на дальней штанге.

4:0 – “Челси” пока откровенно не готов к сезону, что не скажешь об “Арсенале”. Свой последний спарринг “канониры” проведут 30 июля с “Севильей”, у “Челси” 29 июля матч с “Удинезе”.

"Флорида Кап". США, Орландо, “Кэмпинг Уорлд Стэдиум”, 63811 зрителей

“Арсенал” – “Челси” 4:0

Голы: Жезус 15, Мартинелли 36, Сака 66, Локонга 90+2

“Арсенал”: Рэмсдейл (Тернер 73) – Уайт (Седрик 73), Салиба, Габриэл, Зинченко (Тавареш 46) – Парти (Эльнени 73), Джака (Мэйтленд-Найлз 79) – Сака (Маркиньос 73), Эдегор (Локонга 79), Мартинелли (Пепе 73) – Жезус (Нкетиа 57)

“Челси”: Менди – Джеймс (Хадсон-Одои 73), Чалоба (Сарр 45), Силва (Кулибали 73), Эмерсон (Аспиликуэта 46) – Галлахер (Алонсо 46), Жоржиньо (Ампаду 73), Маунт (Зиеш 64) – Стерлинг (Пулишич 46), Хавертц (Батшуайи 64), Вернер (Ковачич 46)

Предупреждения: Нкетиа 60, Эдегор 78 – Маунт 49, Алонсо 76, Ампаду 77, Кулибали 90

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Челси (Лондон) Александр Зинченко Габриэл Жезус
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