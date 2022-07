ТМ. Арсенал - Челси 4:0. Хороший тайм Зинченко, доминирование канониров 

Александру Зинченко не понадобилось много времени для адаптации в “Арсенале”. Его трансфер был оформлен только позавчера, но Артета доверил место в старте Зинченко в игре с “Челси” , и украинец провел хороший дебютный тайм за новую команду.

Это можно объяснить двумя факторами. Во-первых философия игры “Арсенала” мало отличается от “Манчестер Сити” и Зинченко понимает, что хочет от него Артета . Во-вторых “Арсеналу” этот матч дался довольно-таки легко. Было заметно, что команды находятся на разных уровнях готовности (“канониры” начали подготовку к сезону раньше), “Арсенал” выглядел гораздо собраннее и увереннее команды Томаса Тухеля, и заслуженно победил.

Игра получилась интересной, и в меру боевой. На первых же секундах на фланге столкнулись Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус – два игрока, сменившие летом “Манчестер Сити” на лондонские клубы.

Еще один бывший футболист “Сити”, Александр Зинченко, действовал на левом фланге “Арсенала”, заменив в старте Нуну Тавареша.

У “Арсенала” лучше держался мяч, “канониры” понимали, что они хотят делать на поле. Что не скажешь о “Челси”. Помимо бодрых рывков Стерлинга, у “Челси” в первом тайме не было практически ничего, кроме нескольких обрезок и бездумных атак.

Именно после невынужденных потерь игроков “Челси” “Арсенал” забил два в первом тайме. Сначала на ровном месте потерял мяч Чалоба, и Джака в одно касание вывел на ворота Менди Жезуса. Бразилец элегантно перекинул кипера “Челси” и забил за “Арсенал” свой четвертый гол в межсезонье.

“Челси” действовал по схеме 4-3-3 и ряду футболистов “синих” было некомфортно в этой расстановке. Кто-то, как Тимо Вернер, явно демонстрировал свое желание как можно скорее сменить команду.

“Арсенал” оставлял положительное впечатление. Хороший прессинг, эффективность в атаке. Второй гол не заставил себя ждать. В этот раз неудачно выбил вперед мяч Менди, Парти дал пас Мартинелли, бразилец разобрался с соперниками и вывел на ударную позицию Эдегора.

Первую осмысленную атаку “Челси” провел в конце первого тайма – Маунт ударил в штангу.

По Зинченко. Украинец действовал уверенно, но пока через него еще не так часто ходит мяч, как это было в “Сити”. Все-таки партнерам украинца нужно привыкнуть к новому футболисту и изучить его игру.

Но все же украинцу удалось продемонстрировать свой высокий класс. Можно выделить два эпизода. Сначала Зинченко исполнил шикарную диагональ на Сака.

???? Zinchenko’s unbelievable cross field pass pic.twitter.com/H4RUF8vJer — DailyAFC (@DailyAFC) July 24, 2022

А затем изящно обыграл на фланге Маунта, вызвав восторг американских зрителей.

Great turn and skill by Zinchenko and Martinelli #afc pic.twitter.com/YlNhBfsxCe — DailyAFC (@DailyAFC) July 24, 2022

Зинченко был заменен в перерыве, несколько замен провел и Томас Тухель. “Челси” перешел на схему 3-4-3, “синие” провели несколько энергичных атак, но затем снова пропустили, едва ли не после первой атаки “канониров” во втором тайме.

Сака красиво сместился с фланга в центр, после суматохи пробивал Джака и Менди парировал его удар, но тот же Сака был на добивании. Возможно, вингер “Арсенала” забил гол из офсайда, но рефери нарушения не увидели.

CHOCOLATE DO ARSENAL! Nesse jogão da @TNTbr, @estadiobr (https://t.co/QfVGLo0yCh), Youtube, Facebook e TikTok, Xhaka dominou, deu um balão e finalizou, mas foi no rebote que saiu o terceiro com Saka! #FCSeriesNaTNTSports @FCSeries



????️: @AndreHenning pic.twitter.com/YYxtWjXDEe — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) July 24, 2022

После короткого питьевого перерыва тренеры провели еще несколько замен, в частности свои первые минуты за “Челси” сыграл экс-защитник “Наполи” Калиду Кулибали. Но помимо нескольких желтых карточек после срывов атак, в конце игры заметных моментов не было.

И все же “Арсенал” решил поставить жирную точку. Седрик Соареш выполнил кросс с фланга, а Самби Локонга каким-то образом остался сам на дальней штанге.

MASSACRE DO ARSENAL, TÁ? ⚽⚽⚽⚽ Lokonga marcou o QUARTO dos Gunners que são os campeões da Florida Cup 2022! #FCSeriesNaTNTSports @fc_series



????️: @AndreHenning pic.twitter.com/IUvJ4rqnG9 — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) July 24, 2022

4:0 – “Челси” пока откровенно не готов к сезону, что не скажешь об “Арсенале”. Свой последний спарринг “канониры” проведут 30 июля с “Севильей”, у “Челси” 29 июля матч с “Удинезе”.

"Флорида Кап". США, Орландо, “Кэмпинг Уорлд Стэдиум”, 63811 зрителей

“Арсенал” – “Челси” 4:0

Голы: Жезус 15, Мартинелли 36, Сака 66, Локонга 90+2

“Арсенал”: Рэмсдейл (Тернер 73) – Уайт (Седрик 73), Салиба, Габриэл, Зинченко (Тавареш 46) – Парти (Эльнени 73), Джака (Мэйтленд-Найлз 79) – Сака (Маркиньос 73), Эдегор (Локонга 79), Мартинелли (Пепе 73) – Жезус (Нкетиа 57)

“Челси”: Менди – Джеймс (Хадсон-Одои 73), Чалоба (Сарр 45), Силва (Кулибали 73), Эмерсон (Аспиликуэта 46) – Галлахер (Алонсо 46), Жоржиньо (Ампаду 73), Маунт (Зиеш 64) – Стерлинг (Пулишич 46), Хавертц (Батшуайи 64), Вернер (Ковачич 46)

Предупреждения: Нкетиа 60, Эдегор 78 – Маунт 49, Алонсо 76, Ампаду 77, Кулибали 90