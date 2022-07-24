  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Зинченко дебютирует за Арсенал в матче с Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко дебютирует за Арсенал в матче с Челси

Англия
(1 голосов)

Украинец сыграет на левом фланге защиты 

Зинченко дебютирует за Арсенал в матче с Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер “Арсенала” Микель Артета решил надолго не откладывать дебют Александра Зинченко за “канониров”.

В пятницу “Арсенал” объявил о переходе украинца, а в ночь с субботы на воскресенье он проведет первый матч в своей новой команде.

В Орландо, в рамках турнира “Флорида Кап”, “Арсенал” проведет матч с лондонским “Челси”. Игра начнется в 03:00 по киевскому времени. Трансляцию поединка проведет телеканал “Setanta Sports”.

Судя по стартовому составу “канониров” Зинченко начнет игру в качестве левого защитника.

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус

“Челси”: Менди – Джеймс, Чалоба, Силва, Эмерсон – Галлахер, Жоржиньо, Маунт – Стерлинг, Хавертц, Вернер

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Челси (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде