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Зинченко дебютирует за Арсенал в матче с Челси
Украинец сыграет на левом фланге защиты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Арсенала” Микель Артета решил надолго не откладывать дебют Александра Зинченко за “канониров”.
В пятницу “Арсенал” объявил о переходе украинца, а в ночь с субботы на воскресенье он проведет первый матч в своей новой команде.
В Орландо, в рамках турнира “Флорида Кап”, “Арсенал” проведет матч с лондонским “Челси”. Игра начнется в 03:00 по киевскому времени. Трансляцию поединка проведет телеканал “Setanta Sports”.
Судя по стартовому составу “канониров” Зинченко начнет игру в качестве левого защитника.
“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус
“Челси”: Менди – Джеймс, Чалоба, Силва, Эмерсон – Галлахер, Жоржиньо, Маунт – Стерлинг, Хавертц, Вернер
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