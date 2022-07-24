Зинченко дебютирует за Арсенал в матче с Челси

Главный тренер “Арсенала” Микель Артета решил надолго не откладывать дебют Александра Зинченко за “канониров”.

В пятницу “Арсенал” объявил о переходе украинца, а в ночь с субботы на воскресенье он проведет первый матч в своей новой команде.

В Орландо, в рамках турнира “Флорида Кап”, “Арсенал” проведет матч с лондонским “Челси”. Игра начнется в 03:00 по киевскому времени. Трансляцию поединка проведет телеканал “Setanta Sports”.

Судя по стартовому составу “канониров” Зинченко начнет игру в качестве левого защитника.

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус

“Челси”: Менди – Джеймс, Чалоба, Силва, Эмерсон – Галлахер, Жоржиньо, Маунт – Стерлинг, Хавертц, Вернер