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Холанд забил первый гол за Манчестер Сити. Видео
Норвежец отправил мяч в ворота знакомого соперника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Норвежскому бомбардиру Эрлингу Холанду понадобилось всего 12 минут, чтобы забить свой дебютный мяч за “Манчестер Сити”.
22-летний нападающий впервые появился в составе “Сити”, начав товарищескую игру с “Баварией” в основе. На старте матча Холанд редко получал мяч, но свой первый момент он завершил результативным ударом.
"Бавария" потеряла мяч у своей штрафной, Кевин Де Брюйне дал пас на ход Грилишу, а 100-миллионный вингер прострелом низом выложил мяч для норвежца. Холанд оторвался от защитников, вытянул ногу, и поразил ворота Нойера.
First City goal in the bag! ⚽️ pic.twitter.com/zxHnEhGcqt— Manchester City (@ManCity) July 23, 2022
Видео гола с другого ракурса.
This angle of Haaland's debut goal for Man City ???? pic.twitter.com/EbZSiNfOyl— ESPN FC (@ESPNFC) July 23, 2022
Матч начался с 15-минутной задержкой из-за шторма в Висконсине и сразу же после гола Холанда команды вновь отправились в раздевалку – началась гроза.
End of the world going well pic.twitter.com/7CB4uWlVa1— Jack Gaughan (@Jack_Gaughan) July 23, 2022
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