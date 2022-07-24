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Холанд забил первый гол за Манчестер Сити. Видео

Англия
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Норвежец отправил мяч в ворота знакомого соперника 

Холанд забил первый гол за Манчестер Сити. Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Норвежскому бомбардиру Эрлингу Холанду понадобилось всего 12 минут, чтобы забить свой дебютный мяч за “Манчестер Сити”.

22-летний нападающий впервые появился в составе “Сити”, начав товарищескую игру с “Баварией” в основе. На старте матча Холанд редко получал мяч, но свой первый момент он завершил результативным ударом.

"Бавария" потеряла мяч у своей штрафной, Кевин Де Брюйне дал пас на ход Грилишу, а 100-миллионный вингер прострелом низом выложил мяч для норвежца. Холанд оторвался от защитников, вытянул ногу, и поразил ворота Нойера.

Видео гола с другого ракурса.

Матч начался с 15-минутной задержкой из-за шторма в Висконсине и сразу же после гола Холанда команды вновь отправились в раздевалку – началась гроза.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Джек Грилиш Эрлинг Холанд
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