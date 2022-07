Холанд забил первый гол за Манчестер Сити. Видео

Норвежскому бомбардиру Эрлингу Холанду понадобилось всего 12 минут, чтобы забить свой дебютный мяч за “Манчестер Сити”.

22-летний нападающий впервые появился в составе “Сити”, начав товарищескую игру с “Баварией” в основе. На старте матча Холанд редко получал мяч, но свой первый момент он завершил результативным ударом.

"Бавария" потеряла мяч у своей штрафной, Кевин Де Брюйне дал пас на ход Грилишу, а 100-миллионный вингер прострелом низом выложил мяч для норвежца. Холанд оторвался от защитников, вытянул ногу, и поразил ворота Нойера.

First City goal in the bag! ⚽️ pic.twitter.com/zxHnEhGcqt — Manchester City (@ManCity) July 23, 2022

Видео гола с другого ракурса.

This angle of Haaland's debut goal for Man City ???? pic.twitter.com/EbZSiNfOyl — ESPN FC (@ESPNFC) July 23, 2022

Матч начался с 15-минутной задержкой из-за шторма в Висконсине и сразу же после гола Холанда команды вновь отправились в раздевалку – началась гроза.