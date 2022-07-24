Как Зинченко дебютировал. Арсенал – Челси 4:0. ВИДЕО голов и обзор матча

В товарищеском матче, проведенном сегодня ночью, лондонский "Арсенал" по-настоящему разгромил "Челси" Томаса Тухеля. "Канониры" забили четыре голы, на которые соперник не смог ответить вообще никак.

Сначала в первом тайме отличиться смогли Жезус и Мартинелли, а затем, во второй 45-минутке, Сака и Локонга. Соперник же в это время выглядел не очень организированно и, такое впечатление, только начинал искать свою игру. Оно и не странно, ведь "Челси" только начал предсезонную подготовку, а "Арсенал" ведет ее уже достаточно давно.

К слову, украинский новичок "Арсенала" Александр Зинченко вышел на поединок в стартовом составе и провел на поле весь первый тайм. В целом, Саша показал достаточно яркую игру.