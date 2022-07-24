Холанд: У меня прекрасные ожидания от сезона. Думаю, он будет чертовски хорошим

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поделился эмоциями после дебюта за свой новый клуб:

"Хорошее начало, я забил отличный гол, на матче была прекрасная атмосфера. Так что все прошло хорошо. У меня прекрасные ожидания от сезона. Думаю, он будет чертовски хорошим.

Гвардиола – немного сумасшедший, и мне это нравится. Все будет весело. Я провел в "Манчестер Сити" неделю, так что пока не так много могу сказать. Но я хорошо тренировался. Я готов к тому, что ждет нас впереди.

Это было прекрасно. Матч посетили 80 тысяч зрителей, которые поддерживали нас и кричали. Игра прошла в чудесной атмосфере на прекрасном стадионе. Было здорово забить первый гол здесь", – сказал нападающий.