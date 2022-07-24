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Холанд: У меня прекрасные ожидания от сезона. Думаю, он будет чертовски хорошим
Норвежец надеется достичь серьезных результатов вместе с "Сити"
Фото: mancity.com
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поделился эмоциями после дебюта за свой новый клуб:
"Хорошее начало, я забил отличный гол, на матче была прекрасная атмосфера. Так что все прошло хорошо. У меня прекрасные ожидания от сезона. Думаю, он будет чертовски хорошим.
Гвардиола – немного сумасшедший, и мне это нравится. Все будет весело. Я провел в "Манчестер Сити" неделю, так что пока не так много могу сказать. Но я хорошо тренировался. Я готов к тому, что ждет нас впереди.
Это было прекрасно. Матч посетили 80 тысяч зрителей, которые поддерживали нас и кричали. Игра прошла в чудесной атмосфере на прекрасном стадионе. Было здорово забить первый гол здесь", – сказал нападающий.
Напомним, вчера норвежец впервые сыграл за английский клуб после перехода из дортмундской "Боруссии" и забил "Баварии" (1:0) в товарищеской игре.
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