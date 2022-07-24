Манчестер Юнайтед рассматривает нидерландца и американца для усиления фланга защиты

"Манчестер Юнайтед" активно ищет нового правого защитника, чтобы создать конкуренцию Аарону Ван-Биссака.

Клуб проявляет предметный интерес к латералю "Интера" Дензелу Дюмфрису. Известно. что миланцы готовы отпустить 26-летнего футболиста, но хотят выручить за него как минимум 40 миллионов евро.

Другой кандидат в списке манкунианцев – Сержиньо Дест из "Барселоны". В его подписании заинтересован главный тренер Эрик Тен Хаг. Каталонцы могут отпустить 21-летнего американца за 20 миллионов евро.

"Юнайтед" в то же время не против продать Аарона Ван-Биссака, если поступит хорошее предложение. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.