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Манчестер Юнайтед рассматривает нидерландца и американца для усиления фланга защиты

Англия
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Клуб ищет оптимальный вариант

Манчестер Юнайтед рассматривает нидерландца и американца для усиления фланга защиты

Фото: SempreInter

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" активно ищет нового правого защитника, чтобы создать конкуренцию Аарону Ван-Биссака.

Клуб проявляет предметный интерес к латералю "Интера" Дензелу Дюмфрису. Известно. что миланцы готовы отпустить 26-летнего футболиста, но хотят выручить за него как минимум 40 миллионов евро.

Другой кандидат в списке манкунианцев – Сержиньо Дест из "Барселоны". В его подписании заинтересован главный тренер Эрик Тен Хаг. Каталонцы могут отпустить 21-летнего американца за 20 миллионов евро.

"Юнайтед" в то же время не против продать Аарона Ван-Биссака, если поступит хорошее предложение. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Юнайтед Сержиньо Дест Дензен Дюмфрис
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Источник:
Gazzetta dello Sport

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