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Манчестер Юнайтед рассматривает нидерландца и американца для усиления фланга защиты
Клуб ищет оптимальный вариант
Фото: SempreInter
"Манчестер Юнайтед" активно ищет нового правого защитника, чтобы создать конкуренцию Аарону Ван-Биссака.
Клуб проявляет предметный интерес к латералю "Интера" Дензелу Дюмфрису. Известно. что миланцы готовы отпустить 26-летнего футболиста, но хотят выручить за него как минимум 40 миллионов евро.
Другой кандидат в списке манкунианцев – Сержиньо Дест из "Барселоны". В его подписании заинтересован главный тренер Эрик Тен Хаг. Каталонцы могут отпустить 21-летнего американца за 20 миллионов евро.
"Юнайтед" в то же время не против продать Аарона Ван-Биссака, если поступит хорошее предложение. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
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