Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп: Нашей главной задачей в АПЛ является попадание в Лигу чемпионов
Коуч не ставит амбициозных целей
Фото: liverpoolfc.com
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о планах своей команды на предстоящий сезон.
"Всегда все одинаково: главной задачей является попадание в Лигу чемпионов. Сейчас это уже довольно сложно. Если достигаете этой цели и еще есть время побороться за титул, тогда это можно сделать. Но на протяжении большей части сезона вы соревнуетесь за ЛЧ.
Знаю, что когда вы квалифицируетесь 4 или 5 лет подряд, то люди уже не столько на это реагируют, сколько во время первого раза. Но это все равно главная задача.
Я не имею понятия, кто будет в погоне за трофеем. Сейчас выглядит так, что "Ман Сити" снова станет чемпионом. Если бы мы однажды не остановили их, то у них было 5 или 6 побед подряд. Это действительно безумно", - отметил Клопп.
Популярное сейчас
- Студенческая футзальная сборная Украины вышла в финал Чемпионата мира
- ВК Запад: ВСУ отразили воздушную атаку россиян, ликвидировав три Калибра на Хмельнитчине
- Россияне атаковали Хмельницкий и Хмельницкую область
- ТМ. Арсенал - Челси 4:0. Хороший тайм Зинченко, доминирование канониров
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице