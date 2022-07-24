Клопп: Нашей главной задачей в АПЛ является попадание в Лигу чемпионов

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о планах своей команды на предстоящий сезон.

"Всегда все одинаково: главной задачей является попадание в Лигу чемпионов. Сейчас это уже довольно сложно. Если достигаете этой цели и еще есть время побороться за титул, тогда это можно сделать. Но на протяжении большей части сезона вы соревнуетесь за ЛЧ.

Знаю, что когда вы квалифицируетесь 4 или 5 лет подряд, то люди уже не столько на это реагируют, сколько во время первого раза. Но это все равно главная задача.

Я не имею понятия, кто будет в погоне за трофеем. Сейчас выглядит так, что "Ман Сити" снова станет чемпионом. Если бы мы однажды не остановили их, то у них было 5 или 6 побед подряд. Это действительно безумно", - отметил Клопп.