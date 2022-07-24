Ноунеймы, надежды Венгера и новый Роналдо. Кто носил 35 номер до Зинченко в Арсенале

Присоединившись к Арсеналу, Александр Зинченко, как и на ранних этапах карьеры в "Манчестер Сити", выбрал 35 номер. Мы решили рассказать, кто еще из "канониров" под ним выступал.

Паоло Вернацца

Позиция: центральный полузащитник

Когда носил номер: сезон 1997/98

Воспитанник "Арсенала", который не смог убедить Арсена Венгера в своей необходимости и постепенно потерялся в нишевых командах. Наибольших высот достиг в составе "Уотфорда", чьи цвета защищал с 2000 по 2004 годы - правда, на тот момент "шершни" беспросветно болтались в середине Чемпионшипа. Сменил ряд клубов по низшим дивизионам, завершил выступления на профессиональном уровне в 2011-м, а сегодня работает агентом, специализируясь на молодежи.

Омер Риза

Позиция: оттянутый форвард

Когда носил номер: сезон 1998/99

Еще один глубокий резервист, не пригодившийся французскому специалисту. Турок является выпускником академии "канониров", получил одну минуту в Кубке лиги против "Дерби Каунти" (также оказался на скамье запасных во встрече с киевским "Динамо" в ЛЧ), после чего растворился в водовороте аренд.

В середине нулевых пробовал зарекомендовать себя на родине, имел относительный успех в "Денизлиспоре", впрочем, по возвращении на Туманный Альбион ожидаемо потерялся в периферийных коллективах. Повесил бутсы в 2018-м, однако в январе 2022-го, в возрасте 42-х лет, оказался в Южной футбольной лиге (8 дивизион Англии).

Сейчас тренирует, работал во главе молодежки "Вотфорда", в 2021-м был приглашен ассистентом в штаб сборной Англии U-17.

Грэм Барретт

Позиция: центральный нападающий

Когда носил номер: 1998-2000 гг.

В отличие от двух первых персонажей Барретт считался талантливым — в 1998 году ирландец стал участником триумфального похода Ирландии U-16 на чемпионате Европы. Нельзя сказать, что Венгер особенно верил в нападающего, однако придержал его до 2003-го (почти все время Барретт находился в арендах).

Ничего путного не получилось и Грэм отправился в свободное плавание. Был спрос в "Ковентри Сити" и "Фалкирке", пробовался в "Сент-Джонстоне" и "Шэмрок Роверс". Хоть и не заслужил серьезных высот, но зато поиграл в командах, о существовании которых мы точно знаем.

Мориц Фольц

Позиция: правый защитник

Когда носил номер: сезон 2000/01

Мориц Фольц тоже не заверил Венгера в актуальности, однако в дальнейшем себя все же нашел. В юности защитник дважды взял с "Арсеналом" молодежный кубок Англии и после аренды в "Фулхэм" был выкуплен дачниками за 1 миллион евро.

В общей сложности немец окупил свой трансфер — провел 144 матча, забил 4 мяча и отдал 5 ассистов. Благодаря самоотверженности и страсти заслужил статус локальной легенды, но в 2010 покинул Лондон ради "Санкт-Паули". Последние годы карьеры посвятил "Мюнхену 1860", которому помог в 2015-м остаться во Второй Бундеслиге.

Йоан Джуру

Позиция: центральный защитник

​​Когда носил номер: сезон 2004/05

Преимущественно мы знаем Джуру под "двадцаткой", но на заре пребывания в "Арсенале" швейцарец предпочел цифру "35". Центрбек находился в обойме "канониров" в течение десяти сезонов, и все они сложились очень неравномерно. Причина лежит на поверхности – травмы, в результате которых исполнитель был частым гостем лазарета (например, пропустил почти всю кампанию 2009/10).

Ради восстановления кондиций и увеличения практики Йоан дважды уходил в аренду — в "Ганновер" и "Гамбург" соответственно. В итоге последние заплатили англичанам почти 3 миллиона евро и в краткосрочной перспективе получили неплохой фидбек — Джуру подлатал дыру в центре обороны и таким образом появился в более чем сотне поединков.

В 2017-м простился с динозаврами, играл в коллективах уровнем ниже, в 2021-м ушел на пенсию.

Патрик Грегг

Позиция: центральный полузащитник

Когда носил номер: сезон 2005/06

Очередной статист, которому в "Арсенале" выделили всего 20 минут. Патрик Грегг не нашел себя в Англии, зато построил более или менее приемлемую карьеру в соседней Шотландии — представлял интересы "Фалкирка", "Хиберниана" и "Сент-Джонстона", с которым в 2014-м получил национальный кубок. Там же 36-летний ирландец сейчас работает помощником главного тренера.

Франсис Коклен

Позиция: опорный полузащитник

Когда носил номер: 2008-2010 гг.

Франсис Коклен – небезызвестный персонаж. Как ни крути, находясь на "Эмирейтс Стедиум", француз оформил два кубка Англии (и столько же Суперкубков), а с "Вильярреалом" совершил сенсацию в Лиге Европы.

Как и Джуру, Коклена подвело здоровье. С 2015 по 2017 годы опорник мог себя назвать игроком, приближенным к стартовой одиннадцатке, но общую картину испортили постоянные травмы, связанные с коленом.

Франсиса спасала универсальность (исполнитель способен при необходимости переквалифицироваться во флангового полузащитника и даже фулбека) и отчасти отсутствие адекватной конкуренции. Впрочем, появление драгоценных Джаки и Торрейры перекрыло кислород и заставило уйти. Вряд ли француз об этом сожалеет - если бы не регулярные повреждения, его профессиональное развитие можно было бы охарактеризовать как вполне удачное.

Гедион Зелалем

Позиция: центральный полузащитник

Когда носил номер: сезон 2014/15

Арсен Венгер верил в Гедиона Зелалема, говорил, что из него вырастет хороший игрок и привлекал к всяческим турне. Будучи тинейджером, универсал очаровывал — в конце концов, кто не любит технических звездочек, которым выдают кучу авансов?

Однако с переходом на взрослый уровень Гедион сломался – во-первых, потерял голову под россыпью похвал, во-вторых, порвал крестообразные связки. Такая травма в 20 лет – не шутки; сюда же добавляем проблемное колено и получаем практически спортсмена с ограниченными возможностями, что не поражает даже на просторах MLS. В январе Зелалем отпраздновал 25-летие и глобально никому не нужен.

Мохаммед Эль-Нэни

Позиция: опорный полузащитник

Когда носил номер: 2015-2018 гг.

Приобретение Мохамеда Эль-Нэни в 2016-м ускорило уход Франсиса Коклена. Стал ли египтянин равноценной заменой? Не так давно хавбеку "стукнуло" 30, но его привычный уровень – статус затычки в кубковых поединках.

Да и если бы Мохаммед претендовал на что-то большее, то его бы не отпустили в аренду в "Бешикташ". В мае полузащитник продлил контракт с канонирами до 2023-го, однако его реноме точно останется неизменным — ротация, добрый день. Неважно, что в активе кубок и два Суперкубка Англии.

Габриэл Мартинелли

Позиция: левый вингер

Когда носил номер: 2019—2022 гг.

На Мартинелле возлагают большие надежды – бразилец может похвастаться хорошей скоростью, пластичностью и хладнокровием. Что тут говорить, если в нем видят преемника Роналдо — об этом прямо сказал такой почтенный дядюшка, как Роналдинью.

Мартинелли действительно имеет талант, спокойно отработает по всему периметру линии атаки и уже приносит ощутимую пользу. В 84 матчах за "Арсенал" вингер забил 18 раз и оформил 13 ассистов - например, пострадали "Вест Хэм", "Челси" и "Ливерпуль".

Единственное, что смущает – травматичность. Парня еще не называют хрустальным, но пора что-то делать с проблемным коленом – иначе может сложиться не очень приятный финал.

Надеемся, Зинченко напишет лучшую историю, связанную с номером на спине. Учитывая, что "35" не пользуется спросом в футболе, неудивительно, что его носили посредственные игроки. Впрочем, у Александра есть шанс изменить тенденцию - его Арсенал приобрел не для того, чтобы держать на скамье запасных.