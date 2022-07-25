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Тоттенхэм продлил контракт с защитником сборной Уэльса
Футболист играет за "шпор" с 2014 года
Фото: tottenhamhotspur
"Тоттенхэм" продлил контракт с защитником Беном Дэвисом, сообщает официальный сайт английского клуба.
Новое соглашение с 29-летним игроком сборной Уэльса рассчитано на три года - до 2025 года.
Дэвис выступает в составе "шпор" с 2014 года, когда перешел из "Суонси Сити" за 12,6 млн евро. В прошлом сезоне он забил 1 гол и выполнил 1 результативную передачу в 43 матчах за "Тоттенхэм". Стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.
✍️ We are delighted to announce that Ben Davies has signed a new contract with the Club which will run until 2025.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 25, 2022
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