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Тоттенхэм продлил контракт с защитником сборной Уэльса

Англия
(1 голосов)

Футболист играет за "шпор" с 2014 года

Тоттенхэм продлил контракт с защитником сборной Уэльса

Фото: tottenhamhotspur

Новина українською

"Тоттенхэм" продлил контракт с защитником Беном Дэвисом, сообщает официальный сайт английского клуба.

Новое соглашение с 29-летним игроком сборной Уэльса рассчитано на три года - до 2025 года.

Дэвис выступает в составе "шпор" с 2014 года, когда перешел из "Суонси Сити" за 12,6 млн евро. В прошлом сезоне он забил 1 гол и выполнил 1 результативную передачу в 43 матчах за "Тоттенхэм". Стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Бен Дэвис
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Источник:
tottenhamhotspur

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