Тоттенхэм продлил контракт с защитником сборной Уэльса

"Тоттенхэм" продлил контракт с защитником Беном Дэвисом, сообщает официальный сайт английского клуба.

Новое соглашение с 29-летним игроком сборной Уэльса рассчитано на три года - до 2025 года.

Дэвис выступает в составе "шпор" с 2014 года, когда перешел из "Суонси Сити" за 12,6 млн евро. В прошлом сезоне он забил 1 гол и выполнил 1 результативную передачу в 43 матчах за "Тоттенхэм". Стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.

✍️ We are delighted to announce that Ben Davies has signed a new contract with the Club which will run until 2025.