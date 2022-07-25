СМИ: Ювентус предложил 23 млн евро за форварда Ливерпуля

Туринский "Ювентус" начал работу над подписанием нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

По информации итальянских СМИ, "бьянконери" предложили за 30-летнего бразильца 23 миллиона евро. Отмечается, что "мерсисайдцы" сомневаются том, соглашаться ли на условия "Ювентуса". Не исключается, что клуб Серии А может увеличить предложение.

Роберто выступает в составе "красных" с 2015 года. С того времени он сыграл 327 матчей, в которых забил 98 голов и отдал 74 результативных передачи. Действующий контракт Фирмино с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.