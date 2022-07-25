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Перехватили у ПСЖ. Вест Хэм согласовал трансфер лучшего бомбардира Сассуоло
Готовы выложить приличную сумму
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
23-летний Джанлука Скамакка перейдет в "Вест Хэм". Об этом сообщают многие приличные мировые инсайдеры.
Трансфер обойдется лондонскому клубу в 36 с половиной миллионов евро. Еще шесть будут прописаны в виде бонусов. Во вторник итальянец пройдет медосмотр и подпишет пятилетний контракт.
Gianluca Scamacca to West Ham, here we go! Full agreement finally signed between clubs and also on player side, Italian striker will be in London today. ????⚒️???????? #WHUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2022
Medical scheduled on Tuesday. €36m fixed fee plus €6m add-ons and 10% sell-on clause to Sassuolo. Completed. pic.twitter.com/z5ZukGoV10
Джанлука выстрелил в прошлом сезоне Серии А, забив за "Сассуоло" 16 голов в 38-ти играх. Нападающий привлек внимание многих клубов и даже дебютировал за сборную Италии.
Отметим, что долгое время на Скамакку
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