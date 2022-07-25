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Перехватили у ПСЖ. Вест Хэм согласовал трансфер лучшего бомбардира Сассуоло

Англия
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Перехватили у ПСЖ. Вест Хэм согласовал трансфер лучшего бомбардира Сассуоло

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

23-летний Джанлука Скамакка перейдет в "Вест Хэм". Об этом сообщают многие приличные мировые инсайдеры.

Трансфер обойдется лондонскому клубу в 36 с половиной миллионов евро. Еще шесть будут прописаны в виде бонусов. Во вторник итальянец пройдет медосмотр и подпишет пятилетний контракт.

Джанлука выстрелил в прошлом сезоне Серии А, забив за "Сассуоло" 16 голов в 38-ти играх. Нападающий привлек внимание многих клубов и даже дебютировал за сборную Италии.

Отметим, что долгое время на Скамакку претендовал "ПСЖ", однако этот трансфер сорвался.

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В статье: Сассуоло Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Джанлука Скамакка
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