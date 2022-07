Перехватили у ПСЖ. Вест Хэм согласовал трансфер лучшего бомбардира Сассуоло

23-летний Джанлука Скамакка перейдет в "Вест Хэм". Об этом сообщают многие приличные мировые инсайдеры.

Трансфер обойдется лондонскому клубу в 36 с половиной миллионов евро. Еще шесть будут прописаны в виде бонусов. Во вторник итальянец пройдет медосмотр и подпишет пятилетний контракт.

Gianluca Scamacca to West Ham, here we go! Full agreement finally signed between clubs and also on player side, Italian striker will be in London today. ????⚒️???????? #WHUFC



Medical scheduled on Tuesday. €36m fixed fee plus €6m add-ons and 10% sell-on clause to Sassuolo. Completed. pic.twitter.com/z5ZukGoV10