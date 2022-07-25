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Девушка Роналду подписалась в Инстаграм на жену Симеоне. Тренер Атлетико не против трансфера

Англия
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Похоже, переход близко

Девушка Роналду подписалась в Инстаграм на жену Симеоне. Тренер Атлетико не против трансфера

Фото: twitter.com/Cristiano

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Девушка нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду Джорджина Родригес подписалась в Инстаграм на жену главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне Карлу Перейру, сообщает AS. Португалец хотел бы выступать в Лиге чемпионов.

Marca предполагает, что аргентинский менеджер будет за трансфер 37-летнего форварда, поскольку этот ход увеличит атакующий и голевой потенциал команды.

Тем не менее, стороны ещё не обсуждали возможный переход.

Также, чтобы позволить себе трансфер, "Атлетико" необходимо будет расстаться с минимум двумя футболистами. Одним из них может стать Альваро Мората.

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В статье: Криштиану Роналду Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Манчестер Юнайтед Джорджина Родригес
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Источник:
as.com

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