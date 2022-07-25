Челси может отказаться от трансфера Кунде, если не будет прорыва в переговорах

"Челси" может отказаться от трансфера защитника "Севильи" Жюля Кунде, если в ближайшее время в переговорах не будет прогресса, сообщает The Guardian. Главный тренер "синих" Томас Тухель также сомневается в антропометрических данных футболиста.

"Барселона" продолжает контактировать с "Севильей" и в "Челси" переживают, что переговоры могут затянуться. В таком случае, если в ближайшее время не будет значительного прогресса, "синие" переключаться на поиск других вариантов по усилению защиты.

Рост игрока также смущает Тухеля. Специалист сомневается, что 178 сантиметров француза будет достаточно для АПЛ.

Ранее сообщалось, что "Севилью" устраивает предложение "Челси" в размере 55 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Кунде провел 44 матча, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 65 миллионов евро.