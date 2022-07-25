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Официально: Манор Соломон продолжит карьеру в Фулхэме
Еще один легионер покинул "Шахтер"
Фото: Fulham Football Club
Вингер "Шахтера" Манор Соломон переходит в "Фулхэм".
По данным официально сайта лондонцев, речь идет о годовой аренде. Израильский вингер будет зарегистрирован в новом клубе первого августа 2022-го года.
We've got our Man. ????#ManOfTheHour | #FFC pic.twitter.com/HWU5RVYCLT— Fulham Football Club (@FulhamFC) July 25, 2022
Соломон воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с "Шахтером", дабы присоединиться к "дачникам". Контракт легионера с "горняками" истекает зимой 2023-го года, то есть через год он сможет подписать предварительный контракт с любой командой.
В составе "Шахтера" Соломон в сумме отыграл 106 матчей, забил 22 гола и отдал девять голевых передач.
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