Официально: Манор Соломон продолжит карьеру в Фулхэме

Вингер "Шахтера" Манор Соломон переходит в "Фулхэм".

По данным официально сайта лондонцев, речь идет о годовой аренде. Израильский вингер будет зарегистрирован в новом клубе первого августа 2022-го года.

Соломон воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с "Шахтером", дабы присоединиться к "дачникам". Контракт легионера с "горняками" истекает зимой 2023-го года, то есть через год он сможет подписать предварительный контракт с любой командой.

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В составе "Шахтера" Соломон в сумме отыграл 106 матчей, забил 22 гола и отдал девять голевых передач.