  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Манор Соломон продолжит карьеру в Фулхэме
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Манор Соломон продолжит карьеру в Фулхэме

Англия
(1 голосов)

Еще один легионер покинул "Шахтер"

Официально: Манор Соломон продолжит карьеру в Фулхэме

Фото: Fulham Football Club

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Шахтера" Манор Соломон переходит в "Фулхэм".

По данным официально сайта лондонцев, речь идет о годовой аренде. Израильский вингер будет зарегистрирован в новом клубе первого августа 2022-го года.

Соломон воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с "Шахтером", дабы присоединиться к "дачникам". Контракт легионера с "горняками" истекает зимой 2023-го года, то есть через год он сможет подписать предварительный контракт с любой командой.

Читайте такжеПалкин: ФИФА убивает украинские клубы

В составе "Шахтера" Соломон в сумме отыграл 106 матчей, забил 22 гола и отдал девять голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Фулхэм

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде