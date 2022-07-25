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Вернер хочет обратно в Лейпциг
Нападающие "Челси" прокляты
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Нападающий "Челси" Тимо Вернер хочет вернуться в "Лейпциг", сообщает 90min со ссылкой на Leipziger Volkszeitung. 26-летний немец не доволен своими перспективами в лондонском клубе.
Чтобы позволить себе возвращение Вернера "Лейпцигу" необходимо распрощаться с несколькими футболистами. Главные кандидаты на выход – Илайш Мориба и Норди Мукиеле.
Тимо выступал за "Лейпциг" с 2016 по 2020 год, забив за немецкую команду 93 гола в 158 матчах. За два сезона в "Челси" Тимо провел 89 игр и забил всего 23 мяча.
В прошлом сезоне Вернер провел за "Челси" 37 матчей, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 35 миллионов евро.
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