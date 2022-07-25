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Роналду возвращается в Англию для переговоров с Манчестер Юнайтед

Англия
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Португалец впервые встретится с тен Хагом 

Роналду возвращается в Англию для переговоров с Манчестер Юнайтед

Фото: Sports Illustrated

UA-Футбол
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Криштиану Роналду возвращается в Англию для встречи с руководителями “Манчестер Юнайтед”, информирует The Athletic.

37-летний форвард пропустил предсезонный сбор “Манчестер Юнайтед” в Таиланде и Австралии по “семейным обстоятельствам”. В СМИ не раз сообщалось о желание португальца покинуть МЮ. В качестве претендентов на футболиста назывались “Челси”, “Бавария”, “Наполи” и “Пари Сен-Жермен”, но все они отказались от идеи трансфера Роналду. На прошлой неделе появилась информация об интересе к Роналду со стороны “Атлетико”.

Ожидается, что Роналду встретится с боссами МЮ, а также новым тренером “Юнайтед” Эриком тен Хагом.

“Манчестер Юнайтед” не планирует продавать своего лучшего бомбардира прошлого сезона. По словам тен Хага, он считает Роналду важной частью команды в предстоящей кампании.

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Завтра игроки МЮ должны провести тренировку в Манчестере после возвращения из тура, но неизвестно, будет ли на ней присутствовать Роналду. В клубе считают, что возвращение Роналду в Англию – это положительный знак, добавляет The Athletic. Тем не менее будущее португальца остается неопределенным.

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В статье: Криштиану Роналду Атлетико (Мадрид) трансферы Манчестер Юнайтед
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